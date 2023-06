Greve dos roteiristas muda agendas do entretenimento nos EUA

677

Cachorrinho também protesta nas ruas de Nova York, levado pelo dono ao piquete em frente à Penske Midia Corporation (foto: Michael M. Santiago/Reuters/AFP)



O ator Brian Cox expressou apoio aos roteiristas em greve em Hollywood, destacando que eles são "as principais forças" por trás do trabalho criativo e, portanto, "devem ser recompensados por seu verdadeiro valor".









Milhares de roteiristas de televisão e de cinema nos Estados Unidos cruzaram os braços em 2 de maio, após o fracasso das negociações com os principais estúdios e plataformas.





A categoria reivindica garantias mínimas para obter empregos estáveis e maior participação nos lucros gerados pela bilionária indústria do streaming.

Manifestação de grevistas realizada em 26 de maio, em Los Angeles (foto: Frederick Brown/AFP)





A greve teve impacto imediato sobre alguns programas de televisão americanos, e, a mais longo prazo, sobre séries e filmes previstos para estrear até o fim deste ano.





O astro Tom Holland afirmou que o progresso da produção de “Homem-Aranha 4” foi afetado pela greve dos roteiristas. O intérprete do super-herói contou à Variety, no lançamento da série “The crowded room”, da Apple TV+, que vinha comparecendo a encontros para discutir o próximo filme da badalada franquia.





“Temos nos encontrado. Paramos com os encontros em solidariedade aos escritores”, disse Holland.





A produtora Amy Pascal confirmou que a sequência está em produção, mas disse que as conversas foram interrompidas em apoio aos roteiristas.

Prêmio Tony

A 76ª edição do Tony Awards, o prêmio mais importante do teatro americano, terá formato alterado para poder ser transmitido ao vivo sem problemas. A mudança se deve à greve dos roteiristas.





O sindicato dos trabalhadores afirmou em nota que não fará piquetes durante a premiação, mas recusou a proposta de pausa que havia sido apresentada à categoria.





“O sindicato não negociará acordo provisório ou pausa para o Tony Awards. No entanto, a premiação nos comunicou que está alterando o show deste ano para atender a solicitações específicas do sindicato. Portanto, a WGA não fará piquetes no show”, anunciou a nota da Writers Guild of America.





“Como eles nos apoiaram, nós também apoiamos nossos colegas de trabalho na Broadway que foram afetados por nossa greve”, destacou o comunicado da WGA.





O Tony Awards está marcado para o próximo domingo (11/6), em Nova York. Em 2022, a premiação teve 3,9 milhões de espectadores, inferior à audiência do Grammy, de 12,5 milhões, e do Oscar, de 18,7 milhões. No entanto, o evento funciona como a vitrine que dá destaque, principalmente, a peças pouco badaladas.





Realizar o Tony ao vivo é considerado fundamental para reforçar as atividades teatrais nos EUA, que foram muito impactadas pelo confinamento social imposto pela pandemia de COVID-19.

MTV Awards sem Drew Barrymore



Em 7 de maio, a entrega dos prêmios do MTV Movie & TV Awards 2023 não foi transmitida ao vivo devido à greve dos roteiristas.





A mudança ocorreu para evitar a manifestação de integrantes da WGA, que supostamente ocorreria em frente ao Santa Monica Barker Hangar, na Califórnia, onde é realizada a premiação.





Os discursos dos vencedores tiveram de ser gravados previamente e transmitidos. Os problemas se somaram à falta de apresentadora oficial, pois a atriz Drew Barrymore anunciou que não compareceria ao evento em apoio aos roteiristas.





“Pânico 6” foi premiado como o melhor filme e “The last of us” como a melhor série. “Top Gun: Maverick” e “Stranger things” também se destacaram entre os contemplados pelo MTV Movie & TV Awards 2023.

Piquetes na porta dos estúdios



Os piquetes prosseguem em frente às instalações da Warner Bros., Fox, Disney, Netflix e Amazon, entre outros estúdios de Hollywood. Organizadas pelo sindicato Writers Guild of America (WGA), manifestações levam para as ruas roteristas de TV e cinema e também os atores. O elenco de “Ted Lasso”, por exemplo, participou dos protestos.

Roteiristas afirmam que o streaming é lucrativo e oferece chances de trabalho, mas paga pouco para eles. O fundo de ajuda aos grevistas criado pela WGA conta com cerca de US$ 2 milhões, arrecadados com a ajuda de J.J. Abrams (diretor de “Star Wars 7”), Ryan Murphy (criador de “Glee”) e Shonda Rhimes (criadora de “Grey's anatomy” e “Bridgerton”).