The Last of Us: greve dos roteiristas atrasa 2ª temporada

Com o início da greve, o progresso na produção de 'The Last of Us' não foi atualizado (foto: Divulgação/HBO) A série "The Last of Us" enfrenta atrasos na entrega da sua segunda temporada, originalmente planejada para 2025. A paralisação dos roteiristas em Hollywood é a principal causa do atraso, conforme revelado por Francesca Orsi, diretora de programação dramática da HBO. A greve teve um efeito direto no desenvolvimento dos futuros episódios da série.









Neil Druckmann, criador dos jogos "The Last of Us" e "The Last of Us Part 2" e roteirista da série de TV, declarou recentemente que a equipe criativa estava prestes a iniciar os trabalhos na segunda temporada. No entanto, com o início da greve, o progresso na produção não foi atualizado.





A série The Last of Us aborda as relações humanas e conta com atores como Pedro Pascal e Anna Torv. A primeira temporada já trouxe sucesso e reconhecimento, incluindo prêmios no MTV Movie & TV Awards.