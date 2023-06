Caetano Veloso pensa parar com turnês internacionais: 'Venha à minha terra'

677

Caetano Ele tem apresentações marcadas nas cidades de Buenos Aires e Rosário, na Argentina, Santiago, no Chile, e Montevidéu, no Uruguai (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Caetano Veloso está considerando não fazer mais turnês internacionais e se instalar de vez na Bahia.

"Esta turnê pode ser a última que faço voando pelo mundo", afirmou em entrevista ao jornal uruguaio El Observador. "Quero voltar a viver na Bahia e cantar lá toda semana - e que venha à minha terra quem quiser me ver e ouvir."

O artista de 80 anos está na estrada com a turnê "Meu Coco", derivada do disco homônimo, de 2021. Ele tem apresentações marcadas nas cidades de Buenos Aires e Rosário, na Argentina, Santiago, no Chile, e Montevidéu, no Uruguai.

Em seguida, ele faz shows em Paris, Lisboa e Porto, entre outras cidades europeias. Já no Brasil, ele tem agenda, por exemplo, em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro.