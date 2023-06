Visite museus de BH e Ouro Preto e mergulhe no espírito de Minas

677

Em "Retro/ativa", Eder Santos, pioneiro da videoarte, convida o público a mudar sua relação com a imagem. Trabalhos dele estão expostos no Memorial Vale, em BH (foto: Memorial Vale/divulgação)





De Belo Horizonte a Ouro Preto, ex-capital de Minas, um banho de arte, história, conhecimento e, claro, muita diversão – afinal, tanto nos dois polos culturais como ao longo dos 95 quilômetros de estrada, há belas paisagens entre montanhas, comida típica da boa, artesanato criativo e muita conversa para guardar na cabeça ou na memória digital.









As primeiras portas se abrem no Memorial Minas Gerais Vale, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital. Entre salas expositivas e espaços de convivência, há 31 ambientes à disposição no prédio da antiga Secretaria da Fazenda, inaugurado junto de BH, em 12 de dezembro de 1897. “Este equipamento cultural é um cartão de visita do estado”, orgulha-se o diretor Wagner Tameirão.





Museu do Oratório, em Ouro Preto, guarda peças centenárias (foto: Larissa Kumpel/EM/D.A Press)





Destacando o Memorial como “grande guardião da cultura mineira”, com acervo distribuído por três pisos e mais 56 horas de vídeo, Tameirão informa que o espaço próprio do Instituto Cultural Vale em Minas contempla as diversas regiões, de forma especial o Vale do Jequitinhonha.





Desde a inauguração há 13 anos, 1,1 milhão de moradores e visitantes aceitaram o convite para entrar e se sentir à vontade. Atualmente, 30% do público vêm de fora de BH.

Diálogo entre séculos

No passeio pelos três pisos interligados pela escadaria forjada em Bruges, na Bélgica, o visitante constata a força da cultura mineira e pode se emocionar em muitos momentos – basta observar algumas das mais representativas tradições de Minas, a exemplo da cerâmica do Jequitinhonha, dos altares de devoção popular, das imagens de festas religiosas no interior.

“Existe um diálogo permanente entre passado e presente, para contar a história das Gerais do século 18 ao século 21”, observa o diretor.









Museu do Oratório guarda mobiliário do Brasil Colônia (foto: Larissa Kumpel/EM/D.A Press)

Nessa ponte entre os tempos, a tecnologia conecta ambientes sensoriais e atividades educativas, com exposições combinando cenários, luzes, sons, vídeos, imagens e permitindo interação e experiências. Atualmente, está em cartaz a mostra temporária “Retro/ativa”, de Eder Santos, um dos pioneiros da videoarte mundial.





A viagem cultural segue para Ouro Preto, Patrimônio Mundial, atrativo para todas as gerações. A parada inicial é no Museu do Oratório, que completa 25 anos em 2023, tem gestão do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, presidido pela empresária Angela Gutierrez, e patrocínio master do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.





Com acervo pertencente ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o museu localizado no Adro da Igreja do Carmo, no Centro Histórico, encanta os turistas. Cerca de 1,8 milhão de pessoas o visitaram em 25 anos. O belo conjunto de 120 oratórios e 300 imagens do século 17 ao 20 se divide entre subsolo, térreo e primeiro pavimento.





Moradores de Sete Lagoas, na Região Central de Minas e casados há 42 anos, Luciano Reis, bancário aposentado, e Ilsa Reis, dona de casa, gostaram de tudo o que viram, elogiando a organização e o espaço arejado, claro e iluminado.





“Como é bom estar num lugar elaborado com tanto zelo, dotado de boa ventilação e janelas”, afirmou Ilsa Reis. Atento a todos os detalhes, Luciano, diante dos oratórios, encontrou na palavra “maravilhosos” a melhor para descrever o acervo.

Luciano e Ilsa Reis se encantaram com o acervo bem-cuidado do Museu do Oratório (foto: Larissa Kumpel/EM/D.A Press)





Ocupando a casa restaurada do Noviciado do Carmo, o Museu do Oratório, sob a coordenação geral de Ana Beatris Batista da Silva, abriga o acervo (genuinamente brasileiro, com destaque para Minas Gerais) doado ao Iphan por Angela Gutierrez.





Chama a atenção a diversidade de tipos, tamanhos e materiais contendo informações preciosas sobre arquitetura, pintura, vestuário e costumes da época em que as peças foram produzidas. O acervo evencia costumes, tradições, características do Ciclo do Ouro e dos Diamantes, além das contribuições afro-luso-ameríndias que se fundem na formação cultural brasileira.



Caminhos da fé fascinam no Museu Boulieu (foto: Larissa Kumpel/EM/D.A Press)

Vasto mundo

O roteiro passa agora pela Praça Tiradentes e chega à Rua Padre Rolim para visita ao Museu Boulieu – Caminhos da Fé, perto da rodoviária. O acervo reúne peças de várias regiões do mundo (total de 2,5 mil; 1,2 mil delas expostas) nas quais se projetou a cultura ibérica levada por navegadores e conquistadores portugueses e espanhóis.









O engenho popular e arte naïf ganham destaque no Paço da Misericóridia, em Ouro Preto (foto: Larissa Kumpel/EM/D.A Press)

Nos ambientes, a arte barroca tem uma síntese de sua expressão global, com obras em marfim e prata, madeira e pedra, e terracota. Conta a história iniciada com as navegações de Vasco da Gama, Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, a qual adquiriu novas feições e significados durante os séculos. A coleção doada pelo casal Jacques e Maria Helena Boulieu fica no edifício onde havia o Asilo São Vicente de Paulo.

Talento popular

Após a visita ao Museu Boulieu, basta dar alguns passos para conhecer a exposição temporária “A ferro e fogo – Arte naïf”, do projeto Arte nas Estações. Até o próximo dia 25, no Paço da Misericórdia, estarão expostos trabalhos com um recorte temático da coleção do Museu Internacional de Arte Naïf.





Em 2016, o equipamento cultural teve suas atividades encerradas no Rio de Janeiro (RJ). O acervo pertencente ao colecionador Lucien Finkelstein é considerado o maior do gênero no mundo, com mais de 6 mil peças.





A exposição tem agradado às crianças, que, com a ajuda da equipe de educadores, dá asas à imaginação para fazer desenhos e colagens, ficando alguns bem à vista na sala das oficinas. A mostra tem patrocínio integral do Instituto Cultural Vale ao projeto Arte nas Estações, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

EM BELO HORIZONTE • Memorial Minas Gerais Vale





Praça da Liberdade, Funcionários. Terça, quarta, sexta e sábado, das 10h às 17h30, com permanência até as 18h; quinta, das 10h às 21h30, com permanência até as 22h; domingo, das 10h às 15h30, com permanência até as 16h. Entrada franca

EM OURO PRETO

• Museu do Oratório





Adro da Igreja do Carmo, 28, Centro Histórico. De quarta a segunda-feira, das 9h30 às 17h30. R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia). Entrada franca para estudantes e professores





• Museu Boulieu – Caminhos da Fé





Rua Padre Rolim, 412, Centro Histórico. Quarta-feira, das 13 às 21h; de quinta a segunda-feira, das 10h as 18h. R$ 10. Estudantes e idosos pagam meia-entrada, crianças até 11 anos não pagam. Entrada franca às quartas-feiras.





• Exposição “A ferro e fogo – Arte naïf”

Projeto Arte nas Estações. Paço da Misericórdia, ao lado do Museu Boulieu. Rua Padre Rolim, no Centro Histórico. Até 25 de junho. De quinta a domingo, das 9h às 17h





>> Os jornalistas Gustavo Werneck e Larissa Kumpel viajaram convite do Instituto Cultural Vale