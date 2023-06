Now United: Desirée é anunciada como nova integrante brasileira

677

Desirée é a nova integrante do Now United (foto: Reprodução/Instagram) Na noite de quinta-feira (1º/6), Desirée foi revelada como a mais nova integrante brasileira do grupo internacional Now United. Ela entra no lugar de Any Gabrielly, que deixou a formação em setembro do ano passado.

A confirmação foi feita através das redes sociais do grupo, que lhe desejou boas-vindas e ansiedade para compartilhar essa experiência juntos.









A seleção foi realizada através de testes divulgados na plataforma TikTok na última semana. Desirée, em uma breve entrevista no TikTok, revelou que seus pais sempre apreciaram música, especialmente samba e MPB. A decisão final foi anunciada por Simon Fuller, criador do Now United, também através do TikTok.





Com a nova integrante, o Now United inicia sua turnê mundial, começando pelo Brasil. A jovem cantora traz sua paixão pela música para o grupo e os fãs estão ansiosos para vê-la brilhar no palco.