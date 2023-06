Sideral convida Trio Amaranto para noite de 'blues brasileiro' , nesta 5ª

677

Sideral pesquisou conexões entre a música brasileira e o blues (foto: Diego Ruhan/divulgação) 'Sempre busco na melancolia ou no humor sarcástico uma coisa ácida do 'rock Brasil', aquelas coisas blues pra caramba' Wilson Sideral, cantor e compositor



Inspirado no blues, que considera a "música mãe" do jazz, do soul e do rock'n'roll, o cantor, compositor e instrumentista Wilson Sideral se apresenta nesta quinta-feira (1º/6), às 20h30, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O show "Tropical blues" terá a participação de Marina, Lúcia e Flávia Ferraz, as irmãs que formam o Trio Amaranto.









Sideral também vai cantar duas canções de seu novo álbum, que terá 12 faixas, lançadas como singles em 12 de maio: “Encontros e despedidas” (Milton Nascimento e Fernando Brant), no qual citou “Still got the blues”, de Gary Moore, e “Me adora”, da roqueira baiana Pitty.





“Em 9 de junho saem mais dois singles”, ele anuncia.





Atento ao que chama de “blues brasileiro”, Sideral fez pesquisa para, como diz ele, “tatear” na música brasileira algo do DNA ‘blueseiro’.





“Nem tudo vira blues, nem tudo tem o suingue mais 'shuffle'. Tem canção que não se transforma em blues”, conta. “Sempre busco na melancolia ou no humor sarcástico uma coisa ácida do 'rock Brasil', aquelas coisas blues pra caramba”, diz.





'Tempos modernos' e 'Cocaine'

Além de recorrer a Gary Moore como citação em “Encontros e despedidas”, ele vem tocando nos shows “Tempos modernos”, de Lulu Santos, junto de uma célula de “Cocaine”, canção famosa de J. J. Cale. “Pego o riff clássico daquela música e canto em cima”, comenta Sideral.





O repertório desta noite reunirá cerca de 22 canções. “Teremos a participação muito especial das meninas do Amaranto, minhas queridas, que já estiveram comigo nas gravações do 'Tropical blues'”, reforça o anfitrião do encontro.

Amaranto gravou releituras de sucessos de Dominguinhos e Lulu Santos com Sideral (foto: Giancarlo Almeida/divulgação)





Flávia Ferraz conta que o trio ficou feliz com o convite. “Vamos cantar as duas músicas que gravamos com Sideral: 'Assim caminha a humanidade' (de Lulu Santos) e 'De volta para o aconchego' (de Dominguinhos e Nando Cordel). A gente também vai cantar 'Caso sério', música da Rita Lee. É a nossa homenagem a ela.”





A cantora do Amaranto elogia Sideral e sua banda, destacando os arranjos e as “releituras muito inteligentes” feitas por eles. Diz que é uma alegria poder fazer ao vivo, pela primeira vez, o que foi gravado no estúdio com o amigo.





Ao comentar os planos do Amaranto, Flávia adianta que há novidades em vista. “Estamos naquela fase borbulhante de precisarmos nos organizar para os novos registros. Neste mês de junho, teremos um projeto da Marina, que está estreando show autoral somente com músicas dela, junto com o Thiago Corrêa”, afirma.





“Continuamos rodando com os shows comemorativos dos 25 anos do Amaranto. Tem também os shows em homenagem a Vinicius de Moraes e outro só com músicas dos Beatles, cujos ingressos acabam rapidamente”, prossegue.





A banda que vai acompanhar Sideral é formada por Marcus Abjaud (piano e teclados), Felipe Continentino (bateria), Bruno Vellozo (baixo acústico), Jaiminho Silva e Nequinho (vocais).

TROPICAL BLUES

• Show de Wilson Sideral com participação do Trio Amaranto

• Nesta quinta-feira (1º/6), às 20h30, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes)

• Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)

• Informações: (31) 3516-1360