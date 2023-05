Cantautores lança coletânea que reúne artistas da última edição da mostra

A Mostra Cantautores realizou a sua oitava edição em dezembro passado, com oito shows em Belo Horizonte. O projeto está lançando agora uma série de registros inéditos desses artistas, ampliando o acervo que já mapeia a produção de uma década de música. Vídeos ao vivo, gravados nos shows e sessions gravadas em estúdio já foram lançados, respectivamente, em 9 e 16 de maio. E nesta segunda-feira (29/5), a coletânea, que reúne uma música de cada artista participante do evento, ganha lançamento. O disco, uma tradição do festival, ficará disponível no site da Mostra Cantautores ou diretamente na plataforma Bandcamp.





“O acervo fonográfico e audiovisual da mostra, nesse sentido,

é o rastro concreto dessa pesquisa, em que a proposta curatorial

se torna a alavanca para produção de material

inédito”, afirma Luiz Gabriel Lopes, idealizador do evento.

Criada em 2013, a mostra é um encontro de criadores da canção contemporânea e tem por conceito base a realização de apresentações solo, nas quais cantores-compositores tocam suas canções acompanhados apenas por seu instrumento.









Composta por registros feitos no Teatro de Bolso Sesiminas e no Galpão Cine Horto, a série traz oito canções de cada um dos oito artistas da mostra no ano passado. São elas: “Eterno" (Badi Assad); "O nome do meu amor" (Bruno Berle), "Apocalipse à brasileira" (Davi Fonseca), "Nosso amor" (Igor de Carvalho), "LadoAlado" (Josyara), "Honestly" (Jasmin Godoy), "Carta de fogo" (Letícia Fialho e Alexandre da Silva), e "Devagar com o andor" (Tizumba).