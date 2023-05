Carol Duarte e Karim Aïnouz retornam a Cannes com projetos internacionais

677

Karim Aïnouz apresenta o longa 'Firebrand' no festival. (foto: Julie Sebadelha/AFP)

Carol Duarte e Karim Aïnouz retornam juntos ao Festival de Cannes em um ano em que ambos apresentam novos projetos no renomado evento. A última vez que a atriz paulista esteve na Riviera Francesa foi quando trabalhou com o diretor cearense no premiado filme 'A Vida Invisível', vencedor da mostra Um Certo Olhar em 2019. Nesta edição, ambos participam da competição oficial de longas-metragens, concorrendo à Palma de Ouro. Aïnouz dirige o filme britânico 'Firebrand', enquanto Duarte estrela o longa italiano 'La Chimera', marcando os primeiros trabalhos internacionais de ambos.





Em 'La Chimera', Carol Duarte dá vida a uma brasileira apelidada de Itália, contracenando com o ator inglês Josh O'Connor em italiano e português, criando uma atmosfera de Torre de Babel no filme, que também conta com diálogos em francês. O elenco ainda inclui Isabella Rossellini e Alba Rohrwacher, irmã da diretora Alice Rohrwacher, responsável por 'As Maravilhas' e 'Feliz como Lázaro'. O novo filme retoma o humor pueril característico da diretora italiana, explorando a fantasia e a inocência da personagem de Duarte, que vive uma vida precária como estudante e cuidadora de uma idosa em um palacete decadente.





A atriz brasileira revela que conquistou o papel após um teste feito por videoconferência. Alice Rohrwacher havia assistido a 'A Vida Invisível' e convidou Duarte para a audição, mesmo não procurando especificamente uma atriz brasileira. Duas semanas após a aprovação, a diretora e a atriz já iniciavam as filmagens. Carol Duarte contou com a ajuda de sua sogra, professora de italiano, para aperfeiçoar o idioma.





Carol Duarte observa semelhanças entre 'La Chimera' e 'A Vida Invisível', como o olhar sensível e melancólico para os dilemas dos personagens. Em ambos os filmes, ela tem o privilégio de contracenar com veteranas renomadas, como Isabella Rossellini na Itália e Fernanda Montenegro no Brasil. Curiosamente, Josh O'Connor, que se tornou amigo próximo de Duarte, foi anunciado como protagonista do próximo filme de Karim Aïnouz, 'Rosebushpruning'.





'La Chimera' aborda temas como a passagem do tempo e os embates morais e pessoais do protagonista, interpretado por O'Connor, que se encontra preso ao passado e não consegue imaginar o futuro até conhecer a personagem de Duarte.