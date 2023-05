Paulo Vieira se desculpa por termo racista em conversa com Ana Maria Braga

677

O humorista explicou que o termo racista foi assimilado na cultura brasileira. (foto: Instagram/Reprodução)

Na manhã desta quinta-feira (25), o humorista Paulo Vieira, natural do Tocantins, pediu desculpas por utilizar uma expressão racista durante um bate-papo com a apresentadora Ana Maria Braga no programa matinal Você, da Rede Globo. A conversa ocorreu enquanto ambos comentavam a recente vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño pela Copa Libertadores.





Paulo, que é torcedor do Palmeiras, mencionou que o jogador Rony 'tirou a inhaca' ao marcar um gol após 11 partidas sem sucesso. Logo em seguida, o humorista percebeu o equívoco e se corrigiu, explicando que a palavra 'inhaca' tem origem racista e está relacionada à Ilha de Inhaca, em Moçambique. Ele contou que descobriu o verdadeiro significado da expressão recentemente e está se policiando para não usá-la.





Ana Maria Braga mostrou-se surpresa com a informação e perguntou se 'Inhaca' era um país, ao que Paulo esclareceu que se trata de uma ilha. Ele acrescentou que o termo racista foi assimilado na cultura brasileira devido às condições precárias em que as pessoas viviam na ilha, associando o odor desagradável a elas.





A Ilha de Inhaca, localizada na entrada da baía de Maputo, no sul de Moçambique, é conhecida por suas belas praias paradisíacas. Durante a conversa, Paulo Vieira também compartilhou momentos de sua vida, como sua infância humilde e a inauguração de uma casa de shows no Tocantins, onde investiu R$ 4 milhões. O encontro entre o humorista e a apresentadora foi marcado por muitos sorrisos, histórias e uma deliciosa refeição.