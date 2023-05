Dani Calabresa fala sobre divórcio com Marcelo Adnet e novo casamento

677

Dani Calabresa e Richard Neuman se casaram em 2022. (foto: Instagram/Reprodução)

No último episódio do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Gio Ewbank e Fernanda Paes Leme, a atriz Dani Calabresa foi convidada e compartilhou detalhes sobre seu divórcio com o ator Marcelo Adnet e seu atual relacionamento com Richard Neuman. O casal, que esteve junto por sete anos, se divorciou em 2017 após uma traição de Adnet vir à tona.





Dani Calabresa não hesitou em expressar seus sentimentos e compartilhar como se sentiu durante o processo. "Foi um pesadelo de desabar o mundo", disse ela, acrescentando que, mesmo diante das dificuldades, precisou continuar trabalhando e não podia se esconder. A atriz relembrou como a mídia deu grande atenção ao caso, tornando impossível evitar a exposição.





Apesar da traição de Adnet ter sido exposta em 2016, o casal não se separou imediatamente. Dani afirmou que o momento de crise os fez amadurecer e crescer. "Não seria essa mulher que sou hoje se não tivesse passado por isso", refletiu a atriz.





Sobre o fim do casamento, Dani ressaltou a importância de se redescobrir e focar em suas próprias vontades. "Terminar é lembrar quem a gente é, recalcular a rota", afirmou.





Durante a entrevista, Dani também falou sobre seu desejo de encontrar um novo amor e compartilhar a vida com alguém. Foi então que conheceu Richard Neuman. O casal começou a namorar em 2020 e oficializou a união com um casamento em 2022.





Dani revelou que sempre quis um companheiro e agradeceu por ter encontrado Neuman. Eles se conheceram através de amigos em comum do programa Dança dos Famosos, no qual Dani participou em 2018 e manteve contato com o elenco.