Rodolfo Cascão lança livro e apresenta 'Cordéis dos cafundó' no Marília

Rodolfo Cascão dedicou seus 52 anos de carreira e 70 de vida à cultura popular (foto: Maíra Cabral/divulgação)

O ator e cordelista Rodolfo Cascão comemora seus 70 anos de vida e 52 de carreira, no palco do Teatro Marília ( (Av. Alfredo Balena, 586 – Centro), a partir desta quarta-feira (24/5). Em cinco dias de programação, o artista popular lança “Argamassa”, livro de poesias, cordel e textos teatrais, e fica em cartaz com o trabalho solo “Cordéis dos cafundó”.

O espetáculo, que completa uma década de trajetória, realização do Grupo Parangolé, será apresentado na versão infantojuvenil hoje (24/5), quinta (25/5) e sexta (26/5), às 15h, e para o público em geral, na sexta (26/5) e sábado (27/5), às 20h. No domingo (28/5), a sessão começa às 19h.

Vida, arte e cordel

Na trama, um caixeiro viajante e artista mambembe vende raízes, brinquedos e folhetos de cordel numa praça, onde encontra um grupo de músicos e acontecem várias surpresas.

“Comemorar sete décadas em cena, com lançamento de livro, não é por acaso. ‘Cordéis dos cafundó’ e ‘Argamassa’ se confundem muito com minhas experiências de vida e arte, além do meu encontro com o gênero do cordel”, afirma o artista, reconhecido mestre da cultura popular.

Os ingressos para o espetáculo estão à venda pelo site Sympla ou na bilheteria do teatro a R$ 30 (inteira) e R$15 (meia). Na ocasião, o livro (que vem em caixa com oito fascículos) será vendido por R$ 70 no estande que ficará no foyer do teatro.