Sérgio Sampaio ganha homenagem de Patrícia Ahmaral e Sérgio Moreira

677

Patrícia Ahmaral diz que é preciso coragem para cantar as "pedradas" poéticas de Sérgio Sampaio (foto: Kika Antunes/divulgação)







Sérgio Sampaio (1947-1994) foi um dos principais nomes da contracultura na década de 1970. O cantor e compositor que versava sobre a liberdade morreu precocemente aos 47 anos, vítima de doença no pâncreas, deixando obra que reverbera até hoje.









A cantora mineira Patrícia Ahmaral conta que a obra do capixaba sempre foi muito presente em sua vida. Ela se lembra de escutar canções de Sérgio, ainda criança, nos vinis dos irmãos mais velhos. Em 1999, quando lançou seu disco de estreia, “AH!”, Patrícia não hesitou em incluir duas músicas dele no repertório.

Sérgio Sampaio é voz potente da contracultura brasileira (foto: Acervo pessoal)

Nesta quinta-feira (25/5), Patrícia e o cantor mineiro Sérgio Moreira fazem show em BH para lembrar a obra de Sampaio. Moreira velho é admirador da obra do capixaba. Os dois, inclusive, chegaram a se apresentar juntos no Pro Arte, em BH.

Os dois se conheceram em 1982, no Rio de Janeiro, apresentados pelo músico baiano Xangai. Depois da morte de Sampaio, o mineiro fez vários shows dedicados a ele.

“Eu e o Moreira somos grandes amigos, temos muita sintonia. O convite veio por conta dessa conexão nossa, atravessada por um grande fascínio pelo Sérgio Sampaio, cultivado por nós dois”, conta Patrícia.

“Fiquei superfeliz, porque já tive vontade de cantar muitas das músicas da nossa setlist, mas nunca tive oportunidade. Então, é um prazer enorme poder realizar esse sonho ao lado do Sérgio Moreira, que traz esse trabalho de forma tão consistente e sincera”, acrescenta ela.

Ao lado de Patrícia Ahmaral e Sérgio Moreira estará o convidado Rogério Delayon, encarregado do violão e da guitarra. “Vamos ficar juntos o tempo inteiro no palco, interagindo em todas as canções. Cumplicidade mesmo”, adianta Patrícia.

Sérgio Moreira se tornou amigo de Sérgio Sampaio na década de 1980 (foto: Saravá Discos)

Discografia revisitada

O trio apresentará canções de toda a discografia de Sérgio Sampaio, dividindo o show em momentos marcados por existencialismo, romantismo e samba, características da obra dele.

“Não é refresco cantar esta obra, porque as letras do Sampaio são ‘pedradas’. É preciso coragem, as músicas nos levam à profundidade do ser humano e, ao mesmo tempo, passam a plenitude da compreensão das dores e delícias da vida”, diz ela.

“Sérgio Sampaio se lançou com coragem no universo extraordinário da composição. Criou músicas que são pérolas na história da canção brasileira, mas que não são amplamente conhecidas pelo grande público”, afirma.

Durante o show, haverá áudios gravados por Kiko Ferreira, Déa Trancoso e Zeca Baleiro recitando textos relacionados ao artista capixaba.

SÉRGIO MOREIRA E PATRÍCIA AHMARAL

Canções de Sérgio Sampaio. Nesta quinta-feira (25/5), às 20h30, na Casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo). Ingressos: R$ 50.







* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria