Perlla surpreende fãs com transformação e novo estilo de vida

Perlla afirmou que mudança ocorreu por meio de uma reeducação alimenta. (foto: Reprodução/Instagram)

Perlla, cantora que fez sucesso no cenário do funk nos anos 2000, deixou seus seguidores boquiabertos ao exibir seu novo visual e estilo de vida nesta segunda-feira (22/5). A celebridade compartilhou nas redes sociais fotos com cabelos ruivos e look renovado, recebendo uma enxurrada de elogios de seus fãs no Instagram.

Um internauta comentou: 'Está muito diferente! Parece outra pessoa!'. Outro acrescentou: 'Diferente e linda'. Uma terceira pessoa pediu: 'Nem reconheci, está linda. Passa a receita para ficar assim maravilhosa'.