Faustão decide sair da Band e divide opinião de internautas

Faustão no programa 'Faustão na Band' (foto: Reprodução/Band)

Fausto Silva, conhecido nacionalmente como Faustão, não apresentará mais seu programa diário na Band, o ‘Faustão na Band’, a partir de 31 de maio. Segundo fontes do “Uol", a saída do apresentador foi discutida com ele nessa quarta-feira (17/5) em uma reunião com a diretoria do programa.