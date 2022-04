Estúdio do Faustão na Band é atingido por incêndio

Estúdio do Faustão é atingido por incêndio (foto: Reprodução / Band TV)



Nesta quinta-feira (7/4), um incêndio atingiu o estúdio de gravação da Band, onde o programa do Faustão na Band é gravado. Segundo nota da emissora, o fogo começou durante uma manutenção no estúdio.









Além disso, a emissora também informou que ninguém saiu ferido.





O acidente aconteceu poucos meses depois da estreia do apresentador Fausto Silva no canal Band TV em janeiro. Antes disso, ele apresentava o Domingão do Faustão na Globo desde 1989.