Pitty homenageia Rita Lee em Juiz de Fora

Pitty, roqueira baiana, cantou músicas de Rita Lee, em Juiz de Fora (foto: Caio Lírio/Divulgação)

As homenagens e despedidas para Rita Lee continuam. A morte da rainha do rock, em 8 de maio de 2023, causa impacto em seus colegas de arte, e desta vez a lembrança e a saudade se apresentaram em cima do palco com a roqueira baiana Pitty, em show na cidade mineira de Juiz de Fora, na Zona da Mata.