PBH lança edital do Concurso Nacional de Literatura João-de-Barro 2023

07:55 - 09/04/2023 Livros de Malluh Praxedes e André Simões dão destaque a criadores de música A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu inscrições para um dos mais tradicionais prêmios literários do país: o Concurso Nacional de Literatura João-de-Barro - Literatura para Crianças e Jovens 2023. A premiação tem como objetivo promover a criação literária e a valorização da literatura como linguagem artística, potencializando a produção editorial para crianças e jovens.Serão premiadas duas obras inéditas escritas em língua portuguesa, nas categorias “Texto Literário” e “Livro Ilustrado”, com o valor de R$ 25 mil para cada vencedor. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 12 a 27 de junho. O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial do Município, na quinta-feira (11/5), e está disponível para consulta no Portal da PBH.





A entrega dos envelopes contendo a obra e toda a documentação solicitada deve ser feita na sede da Fundação Municipal de Cultura: Av. Augusto de Lima, 30, 5º andar, Centro, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), das 10h às 12h ou das 14h às 17h. Também serão aceitos envelopes postados nos Correios até a data limite para inscrição.

A secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras, destaca a importância do concurso para o estímulo à produção literária no país: "A realização do Prêmio João de Barro reafirma o compromisso da Prefeitura de Belo Horizonte com a continuidade das políticas públicas de promoção da leitura e da escrita na cidade. Trata-se de uma premiação que se tornou referência para os autores da literatura infantojuvenil em todo o país. Uma oportunidade singular que contribui para que escritores sejam reconhecidos e ganhem destaque no cenário literário nacional".

Descoberta de novos talentos

Luciana Feres, presidente da Fundação Municipal de Cultura, afirma que o “Prêmio João-de-Barro desempenha um papel fundamental no estímulo à criação literária e na descoberta de novos talentos. Por ser um concurso de abrangência nacional, o prêmio se tornou uma plataforma importante para a promoção da diversidade literária. Inúmeros autores e autoras de várias regiões do país já foram revelados por meio deste concurso, que é um dos mais importantes do Brasil na área de literatura infantil ”.

As categorias

(foto: Reprodução)



Podem participar do concurso pessoas físicas brasileiras, natas ou naturalizadas, além de estrangeiros residentes no país. Os autores menores de 18 anos devem apresentar autorização escrita dos pais ou responsáveis legais.



As obras devem ser escritas em língua portuguesa e serem inéditas, ou seja, não podem ter sido objeto de qualquer tipo de apresentação, divulgação, menção, veiculação ou publicação, parcial ou integral, incluindo sites, blogs e redes sociais, antes da entrega dos envelopes do concurso até a divulgação do resultado e premiação dos vencedores. Serão contempladas obras nas categorias "Texto Literário" e "Livro Ilustrado" com projetos gráficos completos, voltados para crianças e jovens.

Avaliação será em etapas

A avaliação das obras inscritas será feita em etapas. Primeiramente, uma análise dos documentos exigidos pelo edital, habilitando ou não as obras para o julgamento. Na sequência, um júri composto por três especialistas em cada uma das categorias, convidados pela Fundação Municipal de Cultura, irá avaliar e julgar as obras habilitadas, elegendo os vencedores.



O resultado será divulgado no Diário Oficial do Município e no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

João-de-Barro está entre os prêmios mais tradicionais do país

O “Concurso Nacional de Literatura - Prêmio João-de-Barro” foi criado em 1974 e é um dos mais longevos e relevantes prêmios literários nacionais voltados para literatura infantil e juvenil.



Seu formato arrojado, que abarca distintos aspectos da criação de livros para crianças e jovens, é bastante significativo para escritores e ilustradores, especialmente porque acompanha, em suas categorias, a evolução do cenário da literatura infantil e juvenil contemporânea.



Ao longo da sua existência, o concurso premiou escritores e ilustradores de projeção nacional, como Marilda Castanha, Silvana Tavano e Odilon Moraes, e revelou novos talentos, entre eles Adriana Calabró, Eve Ferreti e Aline Abreu.

Serviço