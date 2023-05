Ballet Jovem apresenta sua nova coreografia, 'Loucuras de Carmina'

Ballet Jovem de Minas Gerais mergulha no dilema da sanidade mental em seu novo espetáculo (foto: Santanas Fotografia/Divulgação)

"Loucuras de Carmina" é o novo espetáculo do Ballet Jovem de Minas Gerais, que será apresentado no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, nesta quinta (11/5) e sexta-feira (12/5), às 20h30. Inspirada no poema orquestrado "Carmina Burana", do compositor alemão Carl Orff, a coreografia propõe tensões entre o real e o inventado, discutindo o limiar entre a sanidade e a loucura por meio da chamada dança teatral.









De maneira compacta, as coreografias representam a obra de Carl Orff, que consiste em um compilado de poemas escritos por soldados em seus encontros em bares e tavernas medievais.





Ao som da ópera, a dança envolve o espectador em atmosfera que mistura passado, com figurinos que remetem às monarquias, e presente, com jovens artistas construindo-se na contemporaneidade.





O novo espetáculo do Ballet Jovem parte das fantasias construídas dentro da nossa própria cabeça. Na tentativa de normalizar a infinidade de idealizações que criamos internamente, a dança transmite em poucos minutos os toques de ironia que o coreógrafo almejava expressar em Carmina, segundo Alessandro Pereira.





"Quando criei a dança, quis ir para o lado irônico. Quero falar do quanto é comum transitarmos entre as diferentes fases na nossa vida, afinal, loucura é apenas uma palavra inventada. A loucura que cada um cultiva é a beleza da vida. Carmina é um balé feliz”, afirma.





"A música foi a âncora para a escolha do tema. Os ritmos mudam em questão de poucos segundos. É intenso e louco, delicado e tranquilo”, diz Pereira.





Como ponto de partida da criação de “Loucuras de Carmina”, as linhas tênues de instabilidade mental são traduzidas no apelo sensorial do espetáculo. Gestos, olhares, luzes e sons “são a chave perfeita para descrever o estado de perturbação dentro da nossa própria cabeça”, observa o coreógrafo.

Sem gênero A coreografia, inicialmente, foi projetada para ser performada por seis bailarinos do Danish Dance Theater. Depois, adaptada para o número maior de dançarinos do Ballet Jovem.





“Carmina não tem gênero. Todos são Carmina, com sua própria loucura e seu próprio papel na história”, diz Pereira. A coreografia cíclica é dividida em quadros, que configuram as fases do ciclo da vida.





Presos em um quadrado, os dançarinos quebram as barreiras que os imerge em pensamentos intrusivos e voam ao mundo, mas como ironia, retornando ao lugar de onde partiram. “Tudo termina onde começou”, diz o coreógrafo.





Pereira se inspirou no livro “Veronika decide morrer”, de Paulo Coelho. “Fiquei fascinado pelas realizações do livro. É basicamente uma mulher presa no quarto que, por estar refém de seus pensamentos, deseja acabar com a vida. Logo, ela percebe que o momento era apenas passageiro, daqueles que sempre vão embora. É a explosão de sentimentos que acontece com todo mundo”, afirma.





Outra inspiração foi o filme “Blue Jasmine”, de Woody Allen, no qual a protagonista perde a fortuna e o marido, mas se recusa a encarar a realidade e mergulha em um mundo de ilusões perturbadoras.

Com Ballet Jovem de Minas Gerais. Nesta quinta (11/5) e sexta (12/5), às 20h30, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). À venda no site Eventim ena bilheteria local.





