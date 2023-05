Whindersson Nunes lamenta morte de ator mineiro Eraldo Fontiny

Ver essa foto no Instagram

Em uma publicação no Instagram em 29 de abril, o humorista, antes de expor alguns acontecimentos, declarou: “Só gratidão por esses anos e todas as pessoas que verdadeiramente acreditaram no meu trabalho”. Porém, na sequência, ele afirmou que muita gente se aproveitou dele e que “elas sabem quem são”.

Formado em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o humorista ganhou destaque com outros personagens, como Seu Manel, Marcos Paulo, Professora Mazzé e Meire Caixeta. O artista coleciona passagens pelo Grupo Globo, RedeTV e SBT. Ele também fez parte do grupo paulista de teatro Terça Insana. Atualmente, integrava o elenco do Programa Graffite, da rádio 98 FM.

“Quando não fiquei mais na mídia ou em foco, todos se afastaram. Poucos me convidaram para se apresentar junto com eles ou fazer novos projetos, principalmente aqui em BH”, disse o ator, destacando que acredita na “lei do retorno”.