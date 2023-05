Horóscopo do dia (01/05): Confira a previsão de hoje para Touro

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sol e Mercúrio se encontrando no seu signo (solar ou ascendente) lhe fazem refletir e enxergar com maior clareza quem você é, quais seus propósitos e necessidade de individualidade. Busque vibrar em seu brilho único e especial. Você tem passado recentemente por mudanças na carreira e em como comunica tudo isso. Deve interiorizar para transmutar as velhas estruturas, buscando também novos e melhores objetivos.

Transformações e insights

Plutão em Aquário entra em movimento retrógrado. Já sentimos muitas transformações nos últimos meses e agora devemos reavaliar tudo que aconteceu e como podemos potencializar as mudanças pedidas por esse catalisador. Mercúrio retrógrado e Sol se encontram em Touro, fazendo de hoje um excelente dia para se escutar a própria essência e ter bons insights.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com