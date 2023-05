Horóscopo do dia (01/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformações e insights

Plutão em Aquário entra em movimento retrógrado. Já sentimos muitas transformações nos últimos meses e agora devemos reavaliar tudo que aconteceu e como podemos potencializar as mudanças pedidas por esse catalisador. Mercúrio retrógrado e Sol se encontram em Touro, fazendo de hoje um excelente dia para se escutar a própria essência e ter bons insights.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você tem passado recentemente por mudanças ligadas à vida social, grupos, amizades, vida online e como tudo isso impacta em sua vida profissional. Agora é o momento para interiorizar tais mudanças e buscar aquilo que precisa transmutar. Sol e Mercúrio lhe trazem grande resgate de um senso de vibrar na valorização pessoal, independente de aprovações alheias ou sociais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sol e Mercúrio se encontrando no seu signo (solar ou ascendente) lhe fazem refletir e enxergar com maior clareza quem você é, quais seus propósitos e necessidade de individualidade. Busque vibrar em seu brilho único e especial. Você tem passado recentemente por mudanças na carreira e em como comunica tudo isso. Deve interiorizar para transmutar as velhas estruturas, buscando também novos e melhores objetivos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você tem passado recentemente por mudanças ligadas à fé, objetivos futuros, crenças, estudos superiores, princípios e/ou viagens. Você deve agora refletir sobre tudo isso e buscar as mudanças internas que lhe são propostas, resgatando também algo emocional. Mercúrio, seu regente, se encontra com o Sol e lhe traz grande clareza de questões emocionais e subconscientes, assim como a melhor forma de lidar com isso.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você tem passado recentemente por mudanças emocionais profundas. Pode ter tido de abrir mão de algumas coisas ou revolucionado com heranças, sexualidade ou emoções profundas. Agora é tempo de refletir e ponderar, assim como reavaliar algumas questões de casamento e/ou parcerias. O dia lhe traz insights e clareza de ideias inovadoras e futuristas para auxiliar.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você tem passado recentemente por mudanças ligadas aos relacionamentos e parceiras, já que Plutão se encontra no signo oposto ao seu. Agora é momento para refletir e ponderar na mudança de padrões que vem ocorrendo, assim como resgatar mais senso crítico. O Sol, seu regente, se encontra com Mercúrio e lhe traz insights sobre autoridade, carreira e maturação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você tem passado recentemente por mudanças ligadas à saúde, rotina, hábitos e/ou trabalho. Deve agora refletir e ponderar melhor sobre tais transformações e como melhorar a qualidade disso tudo, resgatando também algo da sua criatividade e poder pessoal. Mercúrio, seu regente, se encontra com o Sol e lhe traz insights sobre possibilidades futuras e novos caminhos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você tem passado recentemente por mudanças intensas ligadas ao seu poder pessoal, criatividade, singularidade, romances, aventuras filhos, hobbies e afins. Deve agora interiorizar tais mudanças e se preparar para transformar ainda mais. Ocorrem profundos insights emocionais que lhe mostram mudanças que podem ser valorosas e valiosas agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você tem passado recentemente por mudanças emocionais, pessoais e familiares pela posição de Plutão, seu regente, em Aquário. Agora deve se voltar para dentro e digerir tais mudanças, que virão com intensidade nos próximos anos. Também deve resgatar algo de ideias e conceitos ainda a serem transformados. Bons insights podem vir pela reflexão ou através dos outros.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você tem passado recentemente por mudanças intensas no campo mental, ideias, comunicação e na relação com os semelhantes. Deve agora interiorizar e refletir sobre tais mudanças. Alguma mudança de valores advinda disso tudo também está na pauta. O dia de hoje lhe traz poderosos insights que podem vir trabalhando, vivenciando a rotina ou fazendo reflexões mais pragmáticas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você tem passado recentemente por mudanças ligadas às finanças, senso de valor próprio e conexão com o mundo material e seus prazeres. Tudo isso agora lhe pede um pouco mais de reflexão e reavaliação de valor interno, assim como de posicionamento. O dia de hoje lhe traz poderosos insights que vem da conexão com sua essência e quem você realmente é.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você tem passado recentemente por mudanças intensas em si mesmo, já que Plutão está no seu signo (solar ou ascendente). Deve agora refletir melhor sobre tais mudanças e como lhe pedem mudança de atitude e posicionamento pessoal. O dia de hoje lhe traz insights sobre questões emocionais e como melhor lidar com questões familiares e de ordem pessoal.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você tem passado recentemente por mudanças profundas ligadas à espiritualidade, emoções subconscientes, psíquicas, psicológicas, artísticas e/ou mediúnicas. Tudo isso agora lhe pede maior introspecção, reavaliação e transcendência. O dia de hoje lhe traz fortes insights através de leituras, conversas ou da sua própria clareza mental que lhe indica possibilidades.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com Email: igomerhenrique@gmail.com