Lana Parrilla, de 'Once upon a time', volta ao Brasil na CCXP23

Lana Parrilla fez a Rainha Má em 'Once Upon a Time' (foto: Nicholas Hunt/Getty Images/AFP) A Comic Con Experience 2023 (CCXP23), maior festival de cultura pop do mundo, anunciou nesta quarta-feira (26/4) mais uma presença especial no evento: a atriz norte-americana Lana Parrilla, conhecida por interpretar a vilã Regina Mills em "Once Upon a Time". A 10ª edição da convenção será realizada entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro de 2023, no São Paulo Expo.









Na edição de 2019, a eterna Rainha Má falou sobre sua carreira, foi ovacionada pelos fãs e carrega consigo o recorde de artista que mais realizou e esgotou sessões de Fotos e Autógrafos em toda a história do evento. Já na CCXP Worlds, em 2020, a atriz participou do painel virtual ao lado de Sean Maguire, que viveu Robin Hood na mesma série.





"Estou ansiosa para voltar ao Brasil, para me reunir com os fãs e aproveitar a emoção que a CCXP traz para todos aqueles que comparecem ao evento. Nós sempre nos curtimos juntos e vamos nos divertir mais uma vez este ano! Mal posso esperar! Vejo vocês em breve", comenta a atriz.





CCXP23%u202F

Datas: de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2023.

de 30 de novembro a 3 de dezembro de 2023. Local: São Paulo Expo

São Paulo Expo Ingressos: a partir de R$ 160 no site Mundo Ticket.

a partir de R$ 160 no site Mundo Ticket. Horário de funcionamento do evento: SPOILER NIGHT (29/11/2023): das 18h às 21h**

Quinta-feira (30/11/2023): das 12h às 21h*

Sexta-feira (01/12/2023): das 12h às 21h*

Sábado (02/12/2023): das 11h às 21h*

Domingo (03/12/2023): das 11h às 20h*

%u202F

*Acesso antecipado para o festival pela entrada comum, não há preferência para entrada nos auditórios.%u202F%u202F





**Vamos abrir as portas da CCXP23 um dia antes para clientes Epic Experience, Full Experience, Unlock, convidados, parceiros e imprensa. A Spoiler Night acontecerá dia 29/11/2023, em horário a ser divulgado, no São Paulo Expo, neste dia não haverá programação nos auditórios. Não existe entrada antecipada na Spoiler Night.%u202F%u202F





***Antes do início das vendas de Fotos & Autógrafos para o público geral, o adquirente deverá escolher pelo nosso site o artista, dia e horário da atividade. Após a escolha, não é possível realizar a troca, em caso de cancelamento do artista escolhido, poderá ser escolhido entre os demais convidados da CCXP. Todas as atividades são sujeitas a disponibilidade.





O que é a CCXP?





A CCXP é o maior festival de cultura pop do mundo. O evento, idealizado e produzido pela Omelete Company, já recebeu mais de 1,5 milhões de pessoas ao longo de todas as edições em São Paulo, Recife e uma edição internacional na Alemanha.

Com dois eventos digitais, sob o selo de CCXP Worlds, a marca alcançou uma audiência de mais de 7,5 milhões de usuários, distribuídos em 139 países. Com números e recordes próprios, a CCXP vai muito além das estatísticas: é um sentimento.

Um lugar de pertencimento e liberdade, proporcionando experiências inesquecíveis para quem vai e impactando positivamente a sociedade. Tudo isso pode ser resumido pela palavra que simboliza a essência do festival: épico.