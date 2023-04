Cantora mineira Mariana Brant lança o álbum 'O tempo quis assim'

Mariana Brant diz que seu novo repertório aborda o amor (foto: Felipe Fantoni/divulgação)

Com canções compostas pelo músico, produtor e arranjador mineiro Geraldo Vianna e pelo poeta e letrista carioca Paulo Sérgio Valle, a cantora Mariana Brant lança nas plataformas digitais, nesta quinta-feira (27/4), o álbum “O tempo quis assim”. Com canções compostas pelo músico, produtor e arranjador mineiro Geraldo Vianna e pelo poeta e letrista carioca Paulo Sérgio Valle, a cantora Mariana Brant lança nas plataformas digitais, nesta quinta-feira (27/4), o álbum “O tempo quis assim”.









Mariana explica que o repertório de “O tempo quis assim” é diferente dos trabalhos anteriores dela.

“É um disco que fala mais de amor e o Geraldo é muito feliz nos arranjos. Ele tem muita sensibilidade, pois consegue fazer arranjos de coisas diferentes e achar um resultado muito legal. Então, o disco traz coisas mais pop, um samba e baladas românticas. Foi a vez em que mais cantei o tema amor.”





A artista revela que o trio já tem planos de fazer shows de divulgação do novo projeto. “Deve ser no fim de maio. A ideia é começar com um show de lançamento em BH e tentar divulgar ao máximo possível pelo Brasil afora.”

• Leia também: Cantora e compositora mineira Marina Sena experimenta novas sonoridades em seu segundo disco solo

Gravações na pandemia

Geraldo Vianna conta que o projeto começou no Rio de Janeiro, em um encontro dele com Paulo Sérgio Valle. “Ele me propôs compormos algo juntos. Fiquei muito empolgado, porque já o conhecia, inclusive foi o Fernando Brant quem o apresentou a mim. Gravamos durante a pandemia sete temas vocais e pedi ao Paulo Sérgio dois poemas recitados por ele.”





O mineiro, entretanto, percebeu que não valeria a pena lançar o disco durante a pandemia.





“Agora senti que chegou a hora, por isso, conversei com a Mariana. Planejamos uma série de ações, primeiro para as plataformas digitais e depois para shows que virão a seguir. O Paulo Sérgio também ficou muito empolgado com a ideia dos shows e, inclusive, quer participar.”

'(Mariana Brant) É daquelas cantoras que sabem interpretar e isso valoriza uma linha melódica ou mesmo um pedaço da letra. Ela é muito boa, craque' Paulo Sérgio Valle, compositor



Vianna revela que há ainda outras canções dele com Paulo Sérgio Valle. “O Paulo é muito versátil, tanto que tem canções fantásticas da época da bossa nova e sucessos da atualidade. Então, foi assim: de repente, a gente estava compondo músicas diferentes, porém usando a minha linguagem”, ressalta Vianna. “Mas, ao mesmo tempo, usando aquela característica dele que é uma marca brasileira na MPB. Foi uma grande experiência trabalhar com o Fernando Brant e agora com o Paulo Sérgio Valle”, acrescenta.





Geraldo Vianna diz que “Mariana arrasou cantando”. “Ela tem uma forma de cantar linda, despretensiosa. É uma cantora que me agrada muito, especialmente, por causa disso. Na linguagem popular, seria o mesmo que dizer que ela interpreta sem firulas. Ela chega e passa a emoção do canto e tudo, sem aquelas firulas de vibrato, um canto simples e bonito. Extremamente afinada, tem essa característica do canto puro.”

Encontro na UBC

Paulo Sérgio Valle conta que conheceu Vianna quando os dois eram diretores da União Brasileira de Compositores (UBC). “Aliás, ele ainda é. Uma vez ele leu um poema meu e me pediu para musicá-lo. O Geraldo é craque, um sujeito formidável, porque é um grande músico e tem cultura musical enorme. É também grande compositor, exímio violonista e um cara com cultura geral muito boa, sabe de literatura, conhece música clássica.”





Ao comentar o trabalho de Mariana Brant, Paulo Sérgio Valle compartilha da mesma opinião de Geraldo Vianna.





“Ela canta muito bem”, garante. “É daquelas cantoras que sabem interpretar e isso valoriza uma linha melódica ou mesmo um pedaço da letra. Ela é muito boa, craque. Este disco está muito interessante, com um trabalho muito bem-feito”, elogia Paulo Sérgio Valle, letrista de “Evidências”, “Samba de verão” e “Viola enluarada”, entre outros hits.

“O TEMPO QUIS ASSIM”

• De Mariana Brant, com composições de Geraldo Vianna e Paulo Sérgio Valle

• 9 faixas

• Disponível nas plataformas digitais a partir desta quinta-feira (27/4)

Valle também elogia o domínio de Vianna em fazer música para seu poema. “Ele se animou, fomos fazendo uma música atrás da outra. Ele tinha o objetivo de ter 10 canções para fazer o álbum. Fomos fazendo e, no final das contas, percebi que as músicas haviam ficado muito boas. Geraldo até já havia feito um álbum com a Mariana Brant. Um disco lindo com letras do Fernando Brant e, agora repete o projeto só que comigo. Não cheguei a ouvir o álbum inteiro, mas gostei demais do que ouvi. É muito fácil trabalhar com ele, que se tornou um grande amigo meu. Gosto muito de conversar com ele também”, revela