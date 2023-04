Maria Cecilia e Rodolfo celebram 15 anos de carreira com show em Nova Lima

Maria Cecilia e Rodolfo são dupla no palco e casal fora dele (foto: Instagram/reprodução)







Maria Cecilia e Rodolfo escolheram a Galeria de Arte Caravaggio, no Vale dos Cristais, em Nova Lima, para gravar o DVD que fecha as comemorações dos 15 anos de carreira da dupla. O novo projeto audiovisual dos sertanejos, “15 anos – Maria Cecilia e Rodolfo”, terá edição especial para convidados nesta quarta-feira (26/4), às 20h.





dois e novas composições.





Com participações confirmadas de João Bosco e Vinícius, Guilherme e Benuto, Lauana Prado, Israel e Rodolffo e Day e Lara, o DVD traz sucessos como “Você de volta”, “Coisas esotéricas”, “A fila andou”, “Tchau tchau”, “Quem ama cuida” e “Os dias vão”.

Maria Cecilia e Rodolfo foram precursores do “sertanejo universitário”, em 2008. O formato “homem e mulher cantando juntos” também era novidade na novidade. Desde então, somam 10 milhões de cópias vendidas, discos de platina, discos de ouro e dezenas de canções que se transformaram em hits.Em 2012, os dois se casaram. Com isso, Maria Cecilia e Rodolfo se tornaram o primeiro casal da música sertaneja do país.

Informações sobre o evento de hoje podem ser obtidas em @mariaceciliaerodolfo.