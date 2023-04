Autor reage ao lembrar que seu livro aparece em filme pornô: 'Arte é isso'

Livro "1 + 1 A matemática do amor", de autoria de Vinicius Grossos e Augusto Alvarenga, conta a história de dois garotos que são melhores amigos e descobrem sentimentos um pelo outro (foto: Reprodução) Neste domingo (23/4), o dia mundial do livro, vários autores publicaram nas redes sociais seus títulos preferidos, além de sugerir e pedir dicas de leitura aos seus seguidores. O jornalista e escritor Vinicius Grossos, por exemplo, aproveitou a data para compartilhar uma aparição inusitada de uma de suas obras.

Em junho de 2017, em comemoração ao Dia dos Namorados, um site pornô voltado ao público gay resolveu gravar um vídeo em que dois atores "que são um casal na vida real", conforme anunciado no trailer, aparecem dando entrevistas sobre suas rotinas. Em uma cena, um dos atores lê o livro de Vinicius.









Natural de Duque de Caxias, no interior do Rio de Janeiro, Vinicius afirmou que ficou sabendo da "divulgação" inusitada quando um leitor, que navegava pelo site adulto, viu e mandou para ele.





Neste dia mundial do livro acho que vale recordar quando um livro meu apareceu em uma produção cinematográfica do pornô gay. É sobre vencer, sabe? %u2728%u2728%u2728 https://t.co/7Ny4IuPLqn pic.twitter.com/Haw4uVNG4y %u2014 Vinícius Grossos (@viniciusgrossos) April 23, 2023 Vinicius contou ter ficado envergonhado com a situação mas que, com o passar do tempo, entedeu "que o livro foi só um artifício pra contar uma história de amor, dentro da narrativa do pornô".





O autor, que lançou em janeiro deste ano o livro "Uma Canção de Amor e Ódio", relata que, sempre que conta a história para os amigos, eles caem na gargalhada.





Filme pornô gay usou livro de "primeiro amor" como artifício para história (foto: Reprodução) "Um dos lugares mais diferentes que meu livro já foi divulgado. Arte é isso! Depois que o livro sai, passa a ser do mundo - inclusive dos filmes pornôs", afirmou.





Publicado em meados de 2016, o livro "1 + 1. A matemática do amor", de autoria de Vinicius Grossos e Augusto Alvarenga, conta a história de dois garotos que são melhores amigos, mas que, com a possibilidade de um deles se mudar com a família para outro país, eles percebem que não querem perder a amizade.