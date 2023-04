Ana Bouissou usa a costura para se expressar artisticamente (foto: Acervo pessoal)

Ana Bouissou apresenta coletânea de peças bordadas em 2020 e 2021, durante o período de isolamento social, na mostra “Consciência é o verbo”, em cartaz na galeria da Assembleia. Ana Bouissou apresenta coletânea de peças bordadas em 2020 e 2021, durante o período de isolamento social, na mostra “Consciência é o verbo”, em cartaz na galeria da Assembleia.









“Ficar isolada me proporcionou contato mais direto com todo o conhecimento que eu já estava estudando. O bordado surgiu como forma de amarrá-lo a minhas memórias. Fui vendo o quão importante é perceber todas as dificuldades do ser humano”, diz.





Ana Bouissou descobriu nos trabalhos manuais uma forma de expressão. “Tive contato com bordado, crochê e tricô por meio das minhas avós e da minha mãe. Achava aquilo um tédio, não havia liberdade para criar, eram receitas prontas”, relembra.

“Quando descobri o bordado livre, veio a memória afetiva daquilo que elas me ensinaram, mas com a liberdade de aplicar a costura sem uma receita.”

Ana Bouissou diz que peças de jeans carregam vivências e histórias (foto: Acervo pessoal)

A trilha do jeans

Na galeria, pedaços de jeans estão dispostos de maneira a representar elementos simbólicos impregnados de vivências, experiências, emoções, aprendizados e memórias. As pessoas podem escrever relatos e recados naqueles retalhos.





“Poucas pessoas na vida não experimentaram uma calça jeans. Ela carrega vivências e histórias”, afirma Ana. “Construí o caminho de jeans para questionar quais as sementes que você gostaria de cultivar durante sua trajetória.”





As peças estão dispostas numa trilha que leva ao espelho. “Quando a pessoa se enxerga no espelho, ela está vendo, vivendo e cultivando tudo o que depende dela, não do outro”, observa.

A exposição, aberta em 17 de abril, acumula dezenas de relatos nos suportes de pano. Para Ana Bouissou, esses escritos fazem parte de trajetórias que se encontram e se reconhecem.









“CONSCIÊNCIA É O VERBO” Exposição de Ana Bouissou. Galeria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho). Aberta de segunda a sexta, das 8h às 18h. Até 5 de maio. Entrada franca. “É um trabalho afetivo, algo pessoal para mim e para quem visita (a mostra). Sou eu para o mundo, esta é minha obra”, afirma a artista.









*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria