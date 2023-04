Itamar Vieira Junior vem a BH em junho para lançamento de "Salvar o fogo"

Itamar Vieira Junior lança seu terceiro livro em Belo Horizonte no dia 22 de junho (foto: Adenor Gondim/divulgalçai)

O escritor Itamar Vieira Junior, autor do best-seller "Torto arado", virá a Belo Horizonte no próximo dia 22 de junho, para uma noite de autógrafos de seu novo romance, "Salvar o fogo" (Todavia), que chegou nesta semana às livrarias.





Reportagem publicada ontem pelo Estado de Minas informou incorretamente que o autor estaria na cidade neste sábado (22/4). "Salvar o fogo" conta a história de dois irmãos que vivem no interior baiano, numa área rural onde as ações da Igreja e do Estado (a falta delas, no caso) perpetuam uma espiral de exploração e violência.

“Acho que o empreendimento colonial não seria o mesmo se não tivesse todo o suporte e o aparato da Igreja para permitir que a colonização e a escravidão prosperassem”, disse o escritor.





A sessão de autógrafos do novo livro de Itamar Vieira Junior em Belo Horizonte, no próximo dia 22/6, será realizada na livraria Leitura do Pátio Savassi, a partir das 19h.