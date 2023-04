Travis Scott, Manoel Gomes e Zé Felipe: line-up fake de festival viraliza

O sucesso do ‘Cena 2K22’, realizado em junho de 2022, em São Paulo, deixou os fãs de rap querendo uma nova edição do evento. Por isso, eles resolveram criar a “line-up dos sonhos”, a que gostariam de ver se houvesse o Festival Cena 2K23.

Além de nomes icônicos do rap, os fãs incluíram na falsa line-up alguns memes, como o cantor Zé Felipe (foto: AFP / Reprodução / Instagram)

A publicação pipocou nas redes sociais e mostra um flyer do evento, que supostamente aconteceria entre os dias 16 e 17 de junho, em São Paulo. Além de nomes famosos no mundo do rap e do trap, como Travis Scott e Racionais Mc’s, a lista tem Zé Felipe, que virou meme após produzir um rap em defesa de Virgínia, e Manoel Gomes, o famoso do “Caneta azul”.



A expectativa para o anúncio do evento era tanta que teve gente que custou a acreditar ser apenas um meme. “Eu estava achando que era real até ver o Manoel Gomes e o Zé Felipe ali”, comentou um dos fãs dos festival. Já outros entenderam logo a brincadeira. “Absurdo eles não serem os headliners”, brincou uma jovem.

Apesar de os amantes de rap desejarem uma nova edição do evento, o festival pode não acontecer em 2023. Isso porque a última postagem nas redes sociais oficiais do Cena foi em junho de 2022, logo após os dias de shows. O site usado na peça da divulgação fake está fora do ar.

Festival 2K22

Em 2022, o Festival Cena 2K22 reuniu cerca de 150 mil pessoas, entre os dias 17,18 e 19 de junho, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. O evento contou atrações internacionais e nacionais, como Racionais, Djonga, Bk, Filipe Ret, Trippie Redd e Playboi Carti.

Em três palcos, os renomados artistas dividiram o espaço com novatos no mundo do rap. Além dos shows, o festival tinha áreas temáticas para a prática de skate e basquete.