Rapper BNegão faz show em BH nesta sexta-feira

BNegão é um dos nomes mais respeitados do hi-hop brasileiro (foto: Felipe Diniz/divulgação)

O rapper BNegão, a compositora e percussionista Raquel Coutinho e a cantora Coral se apresentam nesta sexta-feira (4/11), a partir das 20h, na casa de shows Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia).

Além do Planet, o carioca trabalhou com os grupos The Funk Fuckers, BNegão e os Seletores de Frequência, DBS e Quadrilha Enganjaduz.

Raquel Coutinho lançou recentemente o disco 'Koan' (foto: Pri Garcia/divulgação)

A mineira Raquel Coutinho é cantora e compositora cujo trabalho mescla eletrônica e tambores afromineiros. Este ano, ela lançou o disco autoral "Koan", inspirado na filosofia budista, que traz parcerias dela com Lenis Rino. A temática feminina dá o tom ao novo trabalho.

“São profundas as marcas que o machismo deixou em nós. As mulheres foram roubadas em sua força e de si próprias. O que temos que fazer é olhar para a história e dar a volta por cima”, afirmou Raquel ao Estado de Minas em setembro, quando lançou "Koan".

Artista trans não binária, Coral chama a atenção com sua poesia (foto: Reprodução)



Baiana radicada em BH, Coral, com sua música carregada de poesia, defende a diversidade. A artista trans não binária tem chamado a atenção da crítica e do público. Em 2021, ela lançou o EP "Carne".

Os três shows expressam a multiplicidade da cena contemporânea da música independente no Brasil. A discotecagem ficará por conta da DJ Aida. Os ingressos, que custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), podem ser adquiridos no site www.aautentica.com.br.