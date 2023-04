Horóscopo do dia (13/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Minguante em Capricórnio

A Lua Minguante entra em Capricórnio. Este posicionamento nos pede amadurecimento emocional, nos esvaziando dos excessos e nos pedindo limites e disciplina para se lidar com emoções. Não se deve negá-las, mas saber o justo limite de sua expressão.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Suas emoções hoje te pedem restrição, autocontrole, estar no controle de si mesmo. Isso lhe auxiliará com as demandas da vida prática, da rotina, trabalho e saúde. Algumas situações profissionais lhe pedem mais desapego, deixar ir. Use de sua sabedoria para vivenciar o melhor desta área da vida.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Suas emoções lhe pedem sabedoria para com suas crenças, estilo de vida e fé. Saiba direcionar tudo conforme aquilo que sabe ser o mais certo e alinhado à sua consciência, mas sem forçar a barra. Tranquilidade também para reavaliar esta área e possíveis mudanças. Seguir o fluxo da vida e ter compromisso com a fé em si mesmo.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Suas emoções profundas precisam ser analisadas e amadurecidas hoje. Entender sentimentos de rejeição, medo, insegurança. Um olhar mais maduro e pragmático será muito útil. Será preciso se permitir a depuração de emoções antigas e estagnadas. Também ter discernimento nas questões de valores conjuntos e dependência.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Será preciso encarar as restrições e asperezas nas relações com uma maior tom de sabedoria, limites e desapego. Entender que o outro tem suas próprias limitações e dificuldades, assim como você tem as suas. Um olhar mais racional e objetivo auxiliará muito na resolução de problemas emocionais. Dedicação desapegada ao semelhante.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



As rotinas, tarefas materiais e saúde podem lhe demandar emocionalmente hoje. Aprenda a ser menos reativo e mais sábio em relação ao que fazer. Execute aquilo que precisa realmente ser feito. Uma visão mais pragmática lhe auxiliará a vencer essas demandas com mais tranquilidade. Deixe a vida material fluir sem tanto controle.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Suas emoções lhe pedem mais autenticidade e expressão da própria autoridade, mas tudo isso com sabedoria, calma e discernimento. Estabelecer seu próprio espaço e expressar suas ideias será importante, mas especialmente o reconhecimento de sua autoridade a nível interno. Deixar ir atitudes infantis e buscar expressão de sua sabedoria amadurecida.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Questões familiares, passadas ou emocionais podem lhe exigir bastante hoje. Aprenda a ser mais maduro para olhar a si mesmo e tais questões. Mesmo que hajam dificuldades, seja resiliente e tenha paciência. Deixe ir velhas mágoas e questões passadas com sabedoria. Há um convite para maturação emocional, deixando ir atitudes infantis ou muito emotivas.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



As emoções atuam no campo mental, mas será preciso saber se conter para dizer aquilo que é realmente útil e proveitoso. Busque a sabedoria da comunicação centrada e expressa com maturidade emocional. Bom dia para disciplinar a mente pela calma e relaxamento. Busque entender motivações subjetivas com razão.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Questões materiais e práticas podem estar sensíveis e lhe afetando no emocional, mas será preciso ter um olhar mais pragmático e desapegado para com esta esfera da vida. Excelente para regeneração, descanso. Desfrute da vida material e seus prazeres, mesmo que quando na simplicidade. Deixe fluir e confie no processo.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) traz à tona suas questões inconscientes para que sejam limpas e reorganizadas. O processo pede transformação pessoal, que faça uso de suas naturais qualidades de disciplina, respeito aos limites, pragmatismo e realismo. Use dessas qualidades, hoje em especial. Esteja num lugar mais contemplativo e de interiorização.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Questões inconscientes e espirituais são hoje bem mobilizadas. Será preciso disciplina para se lidar com tais questões. Tenha foco nos processos terapêuticos, meditativos e espirituais. Deixe ir emoções antigas e estagnadas que não lhe fazem bem. Maturação na conexão emocional e espiritual. Reciclagem de hábitos e atitudes ruins.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Suas emoções quanto à sua vida social, amizades e grupos são mobilizadas hoje. Aprenda a estabelecer melhor os limites entre você e os outros. A Minguante lhe pede que tenha a leveza de deixar ir aquilo que já não contribui mais com seu processo. Analise as amizades e relações com grupos com mais sabedoria e menos reatividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com