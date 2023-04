Millie Bobby Brown, a Eleven de 'Stranger things'', anuncia noivado

Millie Bobby Brown usou um trecho de 'Lover', da Taylor Swift, para se declarar a Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi (foto: Reprodução / Instagram)

Aos 19 anos, a atriz Millie Bobby Brown anunciou em seu Instagram o noivado com o também ator Jake Bongiovi, que é filho do cantor Jon Bon Jovi. A Eleven, de ‘Stranger things’, fez uma publicação nesta terça-feira (11/4), com um trecho da música ‘Lover’, de Taylor Swift.

“Eu te amei por três verões agora, querido, e agora eu quero todos eles”, escreveu Millie na legenda. Juntos desde junho de 2021, os dois se conheceram no Instagram. Jake tem 20 anos e também vez uma publicação de fotos dos dois com a legenda “para sempre”.

O anúncio viralizou nas redes sociais. O nome de Bon Jovi ficou em alta, já que muitos diziam estar com “inveja” de Millei por fazer parte da família do astro. “Me mordo de inveja quando lembro que o sogro dela é o Jon Bon Jovi”, publicou uma pessoa.

Ainda sobre o rockstar, muitos se disseram assustados ao ver o nome do cantor, de 61 anos, em alta. “Vi Bon Jovi nos trends e o coração até errou uma batida, mas é só o Jake noivando… Fã de banda antiga sempre tem que estar em alerta”, desabafou um fã.

Mas a maioria dos comentários é sobre a baixa idade dos dois, especialmente de Millie, que interpreta a adolescente Eleven e cresceu em frente às câmeras. “Meu Deus do céu, pra mim ela é uma criança ainda, mas já está noiva”, disse um comentário.

Veja mais reações:

me mordo de inveja quando lembro que o sogro dela é a poha do Jon Bon Jovi https://t.co/MDCg3tmwmj %u2014 %uD835%uDD78%uD835%uDD8E%uD835%uDD89%uD835%uDD86%uD835%uDD97%uD835%uDD9E (@midarycracuda7) April 11, 2023

Imaginando demais o Bon Jovi cantando no casamento do filho, lindo pic.twitter.com/Ho5zrslhSP %u2014 maia |%uD83D%uDCD6: these violent delights (@cultfrini) April 11, 2023

Bon Jovi is a nepo father in law now %u2014 lavender baj (@lavosaurus) April 11, 2023

Chocada que ela tem 19 anos e ele é 20 mas mais chocada ainda que é o filho do Bon Jovi https://t.co/PHkm51Tkgv %u2014 Anything for our Moony %u2606 (@rapmoonstarr_) April 11, 2023

Mille Bobby Brown está noiva com 19 anos, o noivo tem 20

Fico preocupada com pessoas que noivam/casam tão cedo assim %u2014 %u0250%u05DF%u0131%u026F (@poxakmila) April 11, 2023