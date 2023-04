Horóscopo do dia (06/04): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Sua conexão emocional com seu trabalho está alta e plena, lhe trazendo segurança no cumprimento de suas obrigações. Seu magnetismo vibra popularidade perante o público e figuras de autoridade. Sua força para trabalhar e buscar suas ambições está altíssima, portanto aproveite este momento para se entregar ao seu caminho no mundo.

Lua Cheia em Libra

A Lua Cheia entra em Libra. O colorido do signo da balança traz mais ponderação e racionalidade para as intensas emoções da fase lunar cheia. A segurança emocional vem aqui do compartilhar e estar junto de outras pessoas, além da convivência social.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com