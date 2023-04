Nostalgia é o principal ingrediente das séries sobre bandas de música

O mundo da música rende grandes histórias para contar para a posteridade. Pensando que uma das coisas que mais interessam ao ser humano é lembrar do passado. Reviver as memórias é uma ação recorrente como uma tentativa de voltar a acessar os sentimentos dos momentos que foram vividos, mas já passaram há tempos. O mundo da música rende grandes histórias para contar para a posteridade. Pensando que uma das coisas que mais interessam ao ser humano é lembrar do passado. Reviver as memórias é uma ação recorrente como uma tentativa de voltar a acessar os sentimentos dos momentos que foram vividos, mas já passaram há tempos.









Na atualidade, uma série está chamando a atenção por trazer essa nostalgia de gerações passadas da música. “Daisy Jones & The Six”, disponível no Prime Video, conta a história da banda fictícia que mudou o mundo da música.



"Daisy Jones & The Six" se inspira na trajetória do Fleetwood Mac, segundo contou Taylor Jenkins Reid, autora do livro homônimo no qual a série se baseia (foto: Prime Video/Divulgação)



Em um formato de documentário interseccionado por lembranças do passado da banda, a série conta a trajetória dos integrantes Daisy Jones, Billy Dunne, Karen Sirko, Eddie Roundtree, Graham Dunne e Warren Rhodes, interpretados, respectivamente, por Riley Keough, Sam Claflin, Suki Waterhouse, Josh Whitehouse, Will Harrison e Sebastian Chacon. A série vai do início estabanado da banda até a atualidade do grupo, passando pela derrocada que fez os então jovens se separarem.





Bandas famosas

A trama transcorre em um dos períodos dourados do rock internacional, os anos 1970. Em uma época entre duas guerras, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, em que a cultura hippie estava em alta após o estouro da geração beatnik. A música havia passado pela psicodelia de Janis Joplin e Jimi Hendrix e chegara a uma era de bandas como The Byrds e The Doors, posteriormente The Beach Boys entraram na cena. Isso só pensando nos Estados Unidos, descontado o estouro dos Beatles na Inglaterra.



A produção é baseada em um livro homônimo de Taylor Jenkins Reid, que chegou ao topo das listas de best-sellers e chamou muito a atenção dos leitores por se assemelhar com tantas outras histórias que vieram a público sobre bandas famosas. A própria escritora confirmou uma teoria com o artigo “Como Fleetwood Mac influenciou Daisy Jones & The Six”.





Ela conta que o documentário “The dance”, sobre a banda real, a fez se inspirar para pensar nos personagens, principalmente o vídeo de Stevie Nicks cantando a faixa “Landslide”. Por isso as bandas da realidade e ficção têm semelhanças, inclusive na formação, ambas quintetos com três homens e duas mulheres.





Porém, a nostalgia com a música vai muito além de “Daisy Jones & The Six” no audiovisual. Confira outras produções que remetem a tempos áureos da música.





“Echo in the Canyon”

Documentário aborda a efervescênciana cena musical na Califórnia, nos anos 1960 (foto: Netflix/Divulgação)



O documentário de 2018 segue a mesma linha de mostrar a cena musical dos anos 1960, relembrando o momento em que o estado da Califórnia (EUA) era o maior celeiro da música norte-americana, principalmente na região de Laurel Canyon, em Los Angeles.





É o momento em que folk dá lugar para as guitarras. Nomes como The Byrds, the Beach Boys, Buffalo Springfield, The Mamas & the Papas começavam ali a pavimentar o caminho que, como o nome do filme indica, ecoaria por toda história da música.





Nomes como Brian Wilson (The Beach Boys), Michelle Phillips (The Mamas & the Papas), Stephen Stills (Buffalo Springfield), David Crosby (The Byrds), Roger McGuinn (The Byrds), Ringo Starr, Eric Clapton, Graham Nash, Tom Petty, Beck, Fiona Apple, Cat Power, Regina Spektor e Norah Jones estão entre os entrevistados. A produção está no catálogo da Netflix.





“High Fidelity”

A versão em série do best-seller de Nick Hornby é estrelada por Zöe Kravitz (foto: Star/Divulgação)



Tanto o filme quanto a série baseadas no livro homônimo de Nick Hornby são ótimas opções para quem tem saudades da época dos discos de vinil. Porém, a série é mais atualizada e conversa mais com os tempos atuais.





Vale assistir a história de Rob (Zöe Kravitz), uma dona de uma loja de discos que, na tentativa de esquecer um grande amor, revisita relacionamentos passados por meio das músicas. A série, infelizmente, foi cancelada na primeira temporada, mas entrega uma excelente história e grandes indicações musicais neste trajeto. A produção é da Hulu, no Brasil está disponível na Star.





“Straight Outta Compton”

Dirigido por F. Gary Gray, filme sobre a história do N.W.A lançado em 2015 foi indicado ao Oscar de roteiro adaptado (foto: Universal/Divulgação)



Como não só de rock vive a música, vale relembrar de um dos maiores grupos da história do hip-hop. Disponível no Prime Video, o longa é uma cinebiografia do N.W.A, conjunto que revelou para o mundo três dos maiores nomes da história do rap: Dr. Dre, Ice Cube e Eazy E.





O filme vai da juventude dos artistas até o fim do grupo, que é conhecido até a atualidade por serem pioneiros do gangsta rap, estilo musical que dá palco para histórias sobre o crime e o estilo de vida gângster dos artistas. O título chegou a concorrer ao Oscar de Melhor roteiro adaptado.