Chico César e Geraldo Azevedo levam clássicos ao Palácio das Artes

Chico César e Geraldo Azevedo trazem o legado do Nordeste para a música popular brasileira (foto: Marcos Hermes/divulgação)







Chico César e Geraldo Azevedo retornam ao Grande Teatro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro) para única apresentação de "Violivoz", neste sábado (1º de abril), a partir das 21h.

• Leia também: Adriana Calcanhotto lança álbum de inéditas

O show mostra a força das canções do paraibano Chico César e do pernambucano Geraldo Azevedo. “Dia branco”, “Deus me proteja”, “Moça bonita”, “Onde estará o meu amor”, “Bicho de 7 cabeças” e “Mama África” estarão no repertório, além de duas canções inéditas compostas pela dupla especialmente para a turnê: “Nem na rodoviária” e “Tudo de amor”.

Ingressos custam R$ 240 (inteira, plateia 1), R$ 200 (inteira, plateia 2) e R$ 160 (inteira, plateia superior), com meia-entrada na forma da lei. Vendas no site Eventim e na bilheteria do Palácio das Artes. Informações: (31) 3236-7400.