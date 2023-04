Beth Amin, Álvaro Faleiros e Yaniel Matos lançam 'Valsa no tempo'

Beth Amin, Álvaro Faleiro e Yaniel Matos levaram para o novo álbum a amizade que os uniu (foto: Octavio Cardozzo/divulgação)

Com 10 faixas inéditas, o álbum "Valsa no tempo" traz canções compostas por Beth Amin e Álvaro Faleiro, e também a participação do músico cubano Yaniel Matos, que toca piano, cello, faz vocais e assina os arranjos. O disco traz ainda a participação da cantora Tatiana Parra nas faixas "Cheiro bom" e "Mandala de seda".









“Tudo começou em 2012. A primeira canção que a gente musicou está em um disco meu que se chama 'Preguiça'. Li esse poema em um dos livros dele e fiquei com vontade de musicar e musiquei. A partir daí, surgiu uma parceria muito importante e profícua. Ele me manda poemas e coloco música. Mando música para ele, que coloca poemas. Parece que ele adivinha. É uma coisa muito incrível essa nossa parceria, pois parece que acontece algo meio transcendente.”





Segundo a artista, quando Álvaro completou 50 anos, ele disse: “Olha, queria dar uma festa, mas depois dessa pandemia e tudo o que a gente passou, queria fazer mesmo era um disco com as nossas músicas. Queria dar esse presente para mim e para você”.





“Fiquei meio surpresa na hora, porque também estava ainda remoendo algumas coisas da pandemia, em um momento difícil, sensível da minha vida, muito reflexivo”, conta ela. “Mas aquilo tudo que estava me incomodando se transformou em um trabalho que ficou muito bonito, delicado e forte ao mesmo tempo.”

Tempero cubano

Para esse trabalho, Beth e Álvaro convidaram o pianista cubano Yaniel Matos, radicado em São Paulo. “Trabalho com ele há 15 anos. Na verdade, é um trabalho entre amigos e as músicas do disco foram escolhidas de acordo com o que achamos que teria apelo universal. A 'Valsa no tempo' e o 'Redemunho' falam disso: 'Se um dia volto ao porto/ Não é mais de onde parti/Tenho comigo algum tesouro e na pele cicatriz'.”





As canções de “Valsa no tempo” , todas inéditas, falam também de amores. “Tem uma coisa que é singela, amorosa, forte ao mesmo tempo. As melodias e harmonias são minhas, as letras do Álvaro e os arranjos do Yaniel”, detalha.





Sobre o projeto gráfico de Fernando Vilela, Beth é categórica. “Um trabalho gráfico muito lindo. Já temos o encarte, as letras em livretos, tudo pronto e estamos esperando isso se concretizar para fazermos os discos. Temos um clipe que já está rodando no meu canal do YouTube, da música 'Redemunho'. 'Valsa no tempo' é um disco de comemoração dessa parceria e amizade de muitos anos. Temos músicas para mais dois álbuns. Mas escolhemos aquelas que tinham a ver com o nosso momento. A gente entendeu que o mundo precisa de delicadeza, pois está muito estranho.”





O disco traz canções como o blues “Preguiça”, poema publicado anteriormente e que marca o início da parceria de Beth e Álvaro, em 2012, até outras recentemente compostas como o bolero “A gente se come”, que abre o álbum e a lírica “Hoje tem sol”, ambas feitas durante a pandemia.





“Cheiro bom” dá um tom de alegria e “Redemunho”, “Silêncio” e “Sincera tristeza” convidam à reflexão. “Manzanas verdes”, composta e cantada em espanhol, tem sua dramaticidade expressa no cello de Yaniel.





Por sua vez, a canção “Mandala de seda” faz a roda da vida girar, antes de o álbum se encerrar com “Preguiça” e a faixa-título “Valsa no tempo”.





REPERTÓRIO





» ”A GENTE SE COME'

» “REDEMUNHO”

» “HOJE TEM SOL”

» “CHEIRO BOM”

» “SILÊNCIO”

» “SINCERA TRISTEZA”

» “MANZANAS VERDES”

» “MANDALA DE SEDA”

» “PREGUIÇA”

» “VALSA NO TEMPO”





“VALSA NO TEMPO”

• Disco de Beth Amin, Yaniel Matos e Álvaro Faleiros

• Disponível nas plataformas digitais