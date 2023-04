Do alto de BH, Graveola promete show diferente na tarde deste sábado

Graveola planeja lançar o sétimo álbum ainda em 2023. O show de hoje será oportunidade para tocar novos arranjos (foto: Octavio Cardozzo/divulgação)

Diretamente do 25º andar do Edifício Dona Júlia, na Praça Sete, no Centro de BH, a banda Graveola está de volta aos palcos da capital, neste sábado (1º de abril), no Mira!.





A partir das 16h, a banda planeja se apresentar em três blocos, mesclando músicas antigas, sucessos e inéditas em arranjos acústicos. Os ingressos estão esgotados.





José Luís Braga, o Zé, vocalista e fundador da Graveola, conta sobre o novo formato de show: “Vamos experimentar e mudar arranjos das músicas antigas. Essa formação mais acústica pode ser interessante para os projetos que planejamos gravar este ano”.





O músico revela que o trabalho mais recente está "cru" ainda. "Não temos um arranjo pronto, então o público também vai ter oportunidade de acompanhar o processo de elaboração do novo disco. São músicas em primeira mão”, promete.



'É uma festa produzida pela banda, esperamos que seja o primeiro de muitos pores do sol' Zé Luís, vocalista da banda Graveola





Experiência 'cinestésica'



Zé Luís revela que a banda está ansiosa por tocar no Mira! – será uma das primeiras a estrear o local. O grupo se sente honrado com o convite. Para fazer jus à bela vista da cidade, Graveola planeja um show à altura do momento.

“Estamos com a expectativa lá em cima, esperamos que nossa música possa somar com a paisagem, vamos inaugurar com o pôr do sol”, diz o vocalista.

Com gosto de novidade, esta será diferente das apresentações que a banda tem costume de fazer. “É o clima gostoso do fim de tarde de sábado, no Centro da cidade. Uma experiência cinestésica, que vai além da experiência visual e musical, o ambiente faz com que seja hipersensorial. É um espetáculo em todos os sentidos”, adianta Zé Luís.





Com expectativa em relação ao novo ciclo depois dos anos de pandemia, Zé Luís espera corresponder às expectativas do público que já acompanha a banda. “E também expandir para pessoas que não nos conhecem", acrescenta.

“Tem muitas surpresas boas. E também músicas que dialogam com nosso legado e a discografia que lançamos, creio que sejam bastante atuais”, revela.

Nova baterista Graveola está à espera da estreia de Cecília Collaço, a nova integrante. Natural de Florianópolis, a baterista integra mais uma das várias formações da banda mineira.





Não é a primeira vez que o grupo abarca novos talentos. “A banda já passou por saídas e entradas de integrantes, isso sempre soma muito para a qualidade do som”, afirma Zé Luís. E completa: “Cada integrante que chega é um alimento, um combustível para o nosso universo criativo e para continuarmos regando e cultivando os nossos sonhos”.





Cecília ainda não estreará ao lado de Zé, Luiza, Thiago e Bruno, mas fará parte da construção do próximo álbum e logo subirá aos palcos para interpretar as novidades que virão em 2023.

BANDA GRAVEOLA

Show neste sábado (01/04), às 16h, no Mira! (Rua Rio de Janeiro, 600, 25º andar – Centro). Ingressos esgotados.





Em atividade desde 2004, Graveola planeja lançar seu sétimo álbum, ainda sem data prevista. O formato do evento deste sábado faz parte dos projetos do grupo mineiro para 2023. “É uma festa produzida pela banda, esperamos que seja o primeiro de muitos pores do sol”, afirma o vocalista.