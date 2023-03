'Ópera do sabão' ganha palco na Praça Duque de Caxias, com entrada franca

Peça do Grupo Maria Cutia se inspirou nos musicais do teatro de revista (foto: Tati Motta /Divulgação)

O espetáculo “Ópera do sabão”, do Grupo Maria Cutia, desembarca na Praça Duque de Caxias, no Santa Tereza, nesta sexta-feira (31/3), a partir das 20h. Dirigido pelo ator Eduardo Moreira (Grupo Galpão), o premiado trabalho da trupe belo-horizontina é vencedor do Prêmio Copasa/ Sinparc nas categorias melhor trilha, melhor texto, melhor atriz e melhor ator coadjuvante.

A peça narra a história de uma rádio prestes a fechar com o avanço da TV, que apresenta sua última radionovela. Os atores cantam ao vivo jingles, vinhetas e músicas da trilha.

A inspiração veio do teatro de revista e das radionovelas das décadas de 1940 e 1950. No elenco, Hugo da Silva, Thales Brener Ventura, Camila Morena da Luz, Leonardo Rocha e Mariana Arruda.

Na trama, a decadência espreita a Rádio Drama, prestes a pôr no ar a radionovela "Meu irmão é filho único", sua última esperança de não perder o patrocínio dos produtos Chuá Chuá. Tudo se agita com a chegada de uma atriz estreante. O elenco da atração, formado pelos personagens Antônio Galante, Ester Trindade e Juca Morato, sob a rigorosa direção de Plínio Blanco, recebe a caipira Dora Alice, que, apesar de não ter atributos para alcançar o estrelato, consegue realizar o sonho de atuar no rádio.

Orgulho, intriga, paixão, vingança, ganância e inveja estão presentes nesta trama. O espetáculo integra a programação do “Palhaçatório – o Laboratório de Palhaçaria”, curso gratuito oferecido pelo grupo Maria Cutia em sua sede, no Bairro Sagrada Família. A programação do projeto é gratuita. Informações no Instagram (@grupomariacutiadeteatro).