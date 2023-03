Horóscopo do dia (28/03): Confira a previsão de hoje para Aquário

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Ocorre hoje um fortíssimo ímpeto comunicativo. Está cheio de necessidade de verbalizar e falar o que acredita. Cuidado, porém, com falas agressivas ou impulsivas das quais pode se arrepender depois. Desafios na comunicação com irmãos, parentes e/ou vizinhos. Mas também está com potencial para inspirar as pessoas a terem mais fé e abrirem a cabeça para novas ideias.

Intensidade comunicativa e emocional

A conjunção de Mercúrio e Júpiter em Áries nos traz um tanto de ímpeto e impulso na comunicação, mas devemos estar atentos a excessos. Busque enxergar a vida com mais otimismo e fé em si mesmo. Lua e Marte conjuntos em Câncer nos fazem mais aguerridos em nossas emoções, mas devemos cultivar um tanto de pragmatismo e realismo para lidar bem com estas energias.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas.