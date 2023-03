Horóscopo do dia (28/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Intensidade comunicativa e emocional

A conjunção de Mercúrio e Júpiter em Áries nos traz um tanto de ímpeto e impulso na comunicação, mas devemos estar atentos a excessos. Busque enxergar a vida com mais otimismo e fé em si mesmo. Lua e Marte conjuntos em Câncer nos fazem mais aguerridos em nossas emoções, mas devemos cultivar um tanto de pragmatismo e realismo para lidar bem com estas energias.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A conjunção de Mercúrio e Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumentam muito o ímpeto comunicativo. Está falando com otimismo e visão ampla, mas deve se atentar para não cair em excessos ou agressões gratuitas. Marte, seu regente, se encontra com a Lua em Câncer, lhe trazendo um tanto de emotividade e subjetividade nestes dias.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe propicia uma reciclagem de ideias e emoções de forma expansiva e libertadora. Busque meditar, refletir e ponderar sobre questões emocionais e/ou comunicativas. Sua fala tende para um tanto de subjetividade, mas esteja atento se não está reproduzindo agressividade na troca com os semelhantes. Expresse individualidade, mas também amor e acolhimento justo.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, se encontra com o gigante Júpiter. Há agora grande ímpeto para interagir e comunicar com os semelhantes. Todavia, deve se atentar para exageros e expressões verbais agressivas. Bem usado, há uma forte capacidade de contagiar os semelhantes com fé, alegria e visões mais otimistas do futuro. Também deve se enxergar com mais grandiosidade, fé e otimismo.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe traz forte ímpeto comunicativo, em especial na carreira. Busque divulgar seus talentos e imagem profissional de forma grandiosa. Também pode ter de usar seu ligar de fala com autoridade. Lua e Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem um tanto mais de instinto e força pessoal ao se expressar.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe propicia grande capacidade de entendimento e comunicação de seus princípios, visões de mundo, fé e sobre tudo aquilo que é social. Busque comunicar aquilo que vê de bom, mas evite impor ou ser agressivo. A posição de Lua e Marte lhe pede um tanto mais de introspecção e meditação para que se comunique com verdadeira sabedoria.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, se encontra com o gigante Júpiter. Há uma intensidade no pensar e comunicar o lado emocional. Cuidado, porém, para não expressar tais emoções de forma inconsciente e impulsiva. Busque tempo para refletir e ponderar. Busque enxergar o lado e uso mais positivo de suas emoções, libertando-se de pontos negativos neste sentido.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A conjunção de Mercúrio e Júpiter no signo oposto ao seu – Áries – lhe traz um tanto de ímpeto e iniciativa na comunicação e troca com o outro. Busque ter uma comunicação aberta e honesta, mas que não deve ser agressiva. Busque enxergar o ponto de vista dos outros, assim como quer e deseja que o outro escute e entenda o seu também.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe traz grandíssima força e energia para trabalhar, servir, ser útil, cuidar da saúde e tarefas rotineiras. Todavia, esteja atento a excessos, evitando atitudes desgastantes para si mesmo. Há grande ímpeto de fé e expansão pela posição de Marte, seu regente. Atenção especial na comunicação para com colegas de trabalho e prestadores de serviço.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Júpiter, seu regente, se encontra com Mercúrio em Áries. Há hoje um forte impulso para se comunicar quem você é, sua criatividade e poder pessoal. Estará firme na expressão de si mesmo, suas visões de mundo, fé e princípios, mas esteja atento a exageros. A energia da aventura e da criança interna está alta e lhe pede mais expressividade.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe traz entendimento de emoções pessoais, familiares e/ou passadas. Terá um olhar mais livre e filosófico sobre algumas destas. Comunique com os mais próximos com veracidade, mas sem exagerar ou ser agressivo. A posição lunar lhe traz um tanto mais de envolvimento para com o outro e suas emoções.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Ocorre hoje um fortíssimo ímpeto comunicativo. Está cheio de necessidade de verbalizar e falar o que acredita. Cuidado, porém, com falas agressivas ou impulsivas das quais pode se arrepender depois. Desafios na comunicação com irmãos, parentes e/ou vizinhos. Mas também está com potencial para inspirar as pessoas a terem mais fé e abrirem a cabeça para novas ideias.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Júpiter, seu regente, se encontra com Mercúrio em Áries. Há hoje um forte ímpeto para expandir seu senso de valor próprio, vida financeira e prazeres. Está se valorizando mais e entendendo que pode expandir a prosperidade e autoamor. Todavia, deve estar atento a gastos impulsivos ou uma superestimação daquilo que já possui.

Horóscopo do dia (28/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com