Cineasta Paulo Henrique Souto morre aos 75 anos, em Montes Claros

Paulo Henrique Souto nas tradicionais Festas de Agosto de Montes Claros (foto: Silvana Mameluque/Divulgação) O cineasta Paulo Henrique Veloso Souto morreu nesse domingo (17/7), aos de 75 anos, em Montes Claros, no Norte de Minas. Ele estava internado há mais de um mês, por causa de complicações cardíacas.



Orgulhoso da terra natal, Paulo Henrique levou a cultura de Montes Claros para todo o Brasil. Na década de 1980, dirigiu o "Aníbal, um carroceiro e seus marujos", com abordagem das centenárias "Festas de Agosto" da cidade norte-mineira, que representam importante tradição do folclore do estado, realizadas ha mais de 180 anos.



O cineasta morou no Rio de Janeiro, onde se aproximou de profissionais renomados da sétima arte.



LEIA MAIS 04:00 - 18/07/2022 "O samba está na moda" exibe o lado compositor de Rolando Boldrin

04:00 - 18/07/2022 De prisioneiro a combatente, ucraniano Oleg Sentsov tem vida de cinema

04:00 - 18/07/2022 Festival de Gastronomia de Tiradentes volta com destaque a comida mineira



"Como bom montes-clarense ele carregou sua terra na alma. Fez pontes, inspirou muitos no caminho e foi agregador quando se tratava de cinema. Montes Claros tinha um lugar na sua casa. Recebia a todos, abria portas e os incentivava a buscar realizações na arte e na cultura", afirmou Júnia Rebello Velloso, diretora de Projetos e Eventos da Secretaria Municipal de Cultura de Montes Claros. Orgulhoso da terra natal, Paulo Henrique levou a cultura de Montes Claros para todo o Brasil. Na década de 1980, dirigiu o "Aníbal, um carroceiro e seus marujos", com abordagem das centenárias "Festas de Agosto" da cidade norte-mineira, que representam importante tradição do folclore do estado, realizadas ha mais de 180 anos.O cineasta morou no Rio de Janeiro, onde se aproximou de profissionais renomados da sétima arte.Para os amigos de Montes Claros, Paulo Souto era uma referência. Assim o definiu o poeta e produto cultural Aroldo Pereira. "Paulo era um ativista, ele trazia esse pessoal do Rio de Janeiro para conhecer o Norte de Minas e lutava pela preservação do nosso Cerrado.""Como bom montes-clarense ele carregou sua terra na alma. Fez pontes, inspirou muitos no caminho e foi agregador quando se tratava de cinema. Montes Claros tinha um lugar na sua casa. Recebia a todos, abria portas e os incentivava a buscar realizações na arte e na cultura", afirmou Júnia Rebello Velloso, diretora de Projetos e Eventos da Secretaria Municipal de Cultura de Montes Claros.



"Paulo se destacou por sua habilidade de desempenhar várias funções no cinema. Ele sabia o olhar do diretor quando estava atuando e vice-versa. A habilidade com as palavras e a sensibilidade para se dividir em muitos garantiu a ele o título de profissional completo", afirma a amiga e jornalista Silvana Mameluque. 'O rei das pontas'