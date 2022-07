"O samba está na moda" exibe o lado compositor de Rolando Boldrin

O grupo Casuarina e Rolando Boldrin dividem o palco na apresentação do show "O samba está na moda (foto: Biscoito Fino/Divulgação)



Um dos expoentes da nova geração de sambistas, o grupo carioca Casuarina lançou nas plataformas digitais o disco “O samba está na moda” (Biscoito Fino), em homenagem ao compositor, cantor, ator e apresentador Rolando Boldrin.

Lançado pela Biscoito Fino e coproduzido pela TV Cultura, o DVD está disponibilizado no YouTube e tem cenografia assinada pela produtora cultural e cenógrafa Patrícia Maia Boldrin. Nascido em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, Boldrin, de 85 anos, está há 16 no comando do programa “Sr. Brasil”, transmitido pela TV Cultura.

“Ele nos deu de presente a parceria e a cumplicidade de realizarmos juntos ‘O samba está na moda’, espetáculo no qual temos a oportunidade de apresentar ao público o Boldrin compositor”, orgulha-se Daniel Montes.

"É uma honra estar no palco com eles para brincarmos com o Brasil que sonhamos resgatar. Algumas histórias e a musicalidade dos queridos do Casuarina trazem emoção e risos para fazer a gente acreditar que ainda é tempo para cantar" Rolando Boldrin, cantor, compositor, apresentador e ator



Além de Montes (violão, arranjos e direção musical do espetáculo), formam o grupo criado em 2001 Gabriel Azevedo (voz e pandeiro), João Fernando (bandolim) e Rafael Freire (cavaquinho). Montes ressalta que o objetivo do projeto é enaltecer a cultura regional, alinhando a música com a produção artesanal.





Daniel conta que o disco é o resultado de um processo que o Casuarina fez de trazer composições de Boldrin para montar um espetáculo. “Isso porque a gente resolveu ressaltar esse lado dele, que tem tantas qualidades conhecidas, mas nem todos conhecem o compositor. Nem ele mesmo havia gravado uma coletânea com obras autorais. Essa é a primeira vez que isso é feito.”

O violonista conta que ele e Boldrin foram desenvolvendo o projeto via internet. “Fui fazendo os roteiros e mandando para ele. Com isso criamos um roteiro no qual começamos a contar as histórias dessas canções, entremeadas pelos causos que ele conta, todos eles contextualizando as próprias músicas. Então acabou virando um disco de comemoração dos 85 anos dele. Inclusive, foi gravado na cidade natal dele, no dia do seu aniversário.”

A gravação foi feita “no teatro em que ele começou a vida artística. Então, foi algo bem legal, emocionante. A gente procurou trazer muita coisa para o samba, mas mantivemos também algo como a moda de viola. Aliás, no nome do disco, ‘O samba está na moda’, fazemos essa brincadeira com a moda de viola também, que é bem característica de Boldrin, a música caipira tradicional. Então, foi meio que uma mistura dessas coisas, uma mistura das culturas brasileiras.”

Daniel conta que o grupo Casuarina conheceu Boldrin quando participou do programa dele há alguns anos. “Depois disso, já voltamos lá várias vezes. No começo da pandemia, eu o convidei para participar de um projeto que estávamos fazendo na internet que era tipo mosaico, com cada um gravando de sua casa. Ele gravou com a gente e ficou muito legal. A partir disso, a gente começou a conversar e fomos desenvolvendo o projeto.”

"O SAMBA ESTÁ NA MODA"

Casuarina e Rolando Boldrin

Biscoito Fino (12 faixas)

Disponível nas plataformas digitais

FAIXA A FAIXA

- “A minha moda” (Rolando Boldrin)





- “O samba é a minha lira” (Rolando Boldrin & Daniel Montes)





- “Bola na rede” (Rolando Boldrin & Gianfrancesco Guarnieri)





- “Onde anda Iolanda” (Rolando Boldrin)





- “Chico Boateiro” (Rolando Boldrin)



- “Maria Isabel” (Rolando Boldrin)



- “Três heróis” (Rolando Boldrin & Adoniran Barbosa)





- “Moda do fim do mundo” (Rolando Boldrin & Tom Zé)





- “Pra 82” (Rolando Boldrin)



- “Eu, a viola e Deus” (Rolando Boldrin)



- “Poeira do Norte” (Florentino Coelho & Eloide Warthon)





- “Vide vida marvada” (Rolando Boldrin)