Horóscopo do dia (28/03): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe traz entendimento de emoções pessoais, familiares e/ou passadas. Terá um olhar mais livre e filosófico sobre algumas destas. Comunique com os mais próximos com veracidade, mas sem exagerar ou ser agressivo. A posição lunar lhe traz um tanto mais de envolvimento para com o outro e suas emoções.

Intensidade comunicativa e emocional

A conjunção de Mercúrio e Júpiter em Áries nos traz um tanto de ímpeto e impulso na comunicação, mas devemos estar atentos a excessos. Busque enxergar a vida com mais otimismo e fé em si mesmo. Lua e Marte conjuntos em Câncer nos fazem mais aguerridos em nossas emoções, mas devemos cultivar um tanto de pragmatismo e realismo para lidar bem com estas energias.

Horóscopo do dia (28/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com