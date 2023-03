Carla Madeira é a entrevistada do 'Roda viva' nesta segunda-feira

Questões do universo feminino marcam a obra de Carla Madeira (foto: Cris Cortez/divulgação)







A mineira Carla Madeira, uma das escritoras mais lidas no Brasil na atualidade, é a convidada desta segunda-feira (27/3) do “Roda viva”, às 22h, na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas e nas redes sociais da emissora paulista.

Em “Tudo é rio”, que ocupa o primeiro lugar no ranking Nielsen-PublishNews de livros de ficção nacional, a prostituta Lucy, a mais requisitada da cidade, vive um triângulo amoroso com o casal Dalva e Venâncio, cuja vida é transformada por uma tragédia.

Em “Véspera”, a questão da maternidade ganha destaque com Vedina, esposa de Abel, que sofre com o casamento fracassado e com a sobrecarga de ser mãe. Os dois livros serão adaptados para o audiovisual: um filme e uma série, respectivamente.

Dando sequência ao rodízio de cartunistas após a morte de Paulo Caruso, o “Roda viva” recebe também a quadrinista e ilustradora Marília Marz. Entre seus principais trabalhos estão as HQs “Indivisível” e “Pra onde vamos, pai?”.