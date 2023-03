"Senta que o leão é manso" faz temporada gratuita em BH

Kelly Crifer e Getúlio Ramalho protagonizam espetáculo autobiográfico cuja temporada começa nesta terça (21/3) (foto: André Veloso/divulgação)

“O que nos tornamos após um trauma?” Esta é uma das perguntas do espetáculo “Senta que o leão é manso”, que faz temporada gratuita nesta terça-feira (21/3), às 14h, no Cras Vila Cemig. A peça terá sessões em mais três unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras): amanhã (22/3), no Novo Ouro Preto, às 17h30; 28 de março, às 15h, no Cras Havaí Ventosa; e dia 29, às 18h, no Cras Granja de Freitas. Todos com entrada gratuita.