Guido Sant'Anna e Elisa Galeano abrem a temporada 2023 do Festival de Maio

O violinista Guido Sant'Anna, de 17 anos, venceu o Concurso Internacional Fritz Kreisler, em Viena, no ano passado (foto: Cauê Diniz/divulgação)



Instrumentistas premiados que desfrutam de prestígio internacional, o violinista Guido Sant'Anna e a pianista Elisa Galeano abrem a edição 2023 do Festival de Maio com recital no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, nesta terça-feira (21/3), às 20h30. O programa traz obras de Cláudio Santoro e Beethoven.





Idealizadora e diretora do evento, a musicista e professora Celina Szrvinsk diz que o propósito é reunir elenco reconhecido de instrumentistas e, ao mesmo tempo, promover os talentos locais, buscando valorizar a música criada no país.





“Com minha experiência de 35 anos lecionando na UFMG, tenho o olhar naturalmente voltado para os músicos que atuam aqui, mineiros ou residentes em Minas. Poderíamos fazer uma temporada do Festival de Maio com nomes estrangeiros, mas esse não é o foco. Tento montar programação que contemple nomes consagrados, mas também nossos músicos, buscando, ainda, valorizar as obras das mulheres”, destaca.





Minas é celeiro de talentos e, muitas vezes, falta a eles plataforma a partir da qual possam se projetar, aponta Celina Szrvinsk.

“São poucas oportunidades para muitos músicos. Recebo dezenas de pedidos e, na medida do possível, vou tentando contemplar esse cenário, juntando esses músicos e buscando também oferecer um painel diversificado, com piano, violino, flauta, porque o público quer ver um programa variado”, diz.

Antonio Meneses, o padrinho

Celina conta que um importante canal de escoamento da produção local propiciado pelo Festival de Maio é o projeto Memória da Música Brasileira, criado durante a pandemia, que consiste no registro audiovisual de obras brasileiras executadas por mineiros e convidados – caso do violoncelista Antônio Meneses, uma espécie de padrinho do evento.





O material é disponibilizado no canal da Três Marias Produções Artísticas no YouTube. “Até o ano passado, já tínhamos divulgado 42 vídeos com obras de compositores brasileiros. Este ano, vamos gravar, no segundo semestre, mais 12. Sou muito empolgada com essa iniciativa”, diz Celina.

• Leia também: Ligia Amadio é a primeira regente mulher na história da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais





A professora destaca como um dos pontos altos ao longo desses 10 anos a presença constante de Antônio Meneses, um dos principais violoncelistas do mundo. Outro destaque foi a comemoração pelos 90 anos do compositor Edino Krieger (1928-2022), em 2018.





“Ele acompanhou os recitais, deu depoimentos muito emocionantes, disse que em três dias reviveu 70 anos de sua própria trajetória”, diz.

Pianista Elisa Galeano é especialista em música de câmera (foto: Jackson Beals/divulgação)

Esta noite, o festival destaca a dobradinha de piano e violino formada por Elisa Galeano e Guido Sant’Anna. Celina chama a atenção para o violinista de 17 anos, que venceu a 10ª edição do Concurso Internacional de Violino Fritz Kreisler, em Viena, em 2022.





“Ele já tinha sido finalista em outros concursos importantes e está despontando como a grande promessa brasileira no cenário internacional. Não queria deixar de mostrar o trabalho dele aqui, nesse momento de ascensão. Pensei na Elisa porque é muito experiente em música de câmara, com carreira brilhante. Ela tem mestrado e doutorado no exterior, é vencedora de vários concursos”, destaca.





“Quando propus o duo com Elisa Galeano, Guido achou ótimo. É assim que nascem os grandes encontros. Quando você propõe um duo e ele flui com naturalidade, é um projeto que vinga e pode ter vida longa. As pessoas precisam se conhecer e penso que cabe a mim, no papel de produtora, provocar esses encontros”, diz Celina.

FESTIVAL DE MAIO 2023

• Com Guido Sant’Anna (violino) e Elisa Galeano (piano).

• Nesta terça-feira (21/3), às 20h30, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes).

• Ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na bilheteria do teatro e no site eventim.com.

• Informações: (31) 3516-1360.