"Le cirque on ice", em temporada em BH, une circo e patinação no gelo

Balé no gelo é uma das atrações do espetáculo, cuja temporada vai até maio no Shopping Del Rey (foto: Felipe Gomes/divulgação)

O espetáculo “Le cirque on ice”, produzido pelos Irmãos Stevanovich e com direção da coreógrafa inglesa Nicky Scott, está em cartaz no estacionamento do Shopping Del Rey. A montagem ocupa tenda de circo armada em área de 18 mil metros quadrados, com pista de gelo de 300 metros quadrados.





“A mistura da magia do circo com patinação no gelo é um desafio para os artistas, mas conseguimos criar números emocionantes”, afirma Nicky Scott, que já foi bailarina do Holliday on Ice.

A temporada do “Le cirque on ice” em BH vai até maio, com sessões de quarta a sexta-feira, às 20h30; sábado e feriados, às 16h, 18h e 20h30; e aos domingos, às 11h, 16h e 19h.

Ingressos custam de R$ 50 a R$ 150 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou na bilheteria montada no local. Meia-entrada válida para crianças de 2 a 12 anos, idosos e estudantes com carteirinha. Informações: @lecirquebrasiloficial.