Vem aí 2ª temporada da websérie nacional 'Stupid wife', fenômeno no YouTube

“Se a pessoa estiver destinada a você, independentemente de tudo, vocês irão se encontrar, mesmo que precisem se reconhecer mil vezes”. A frase ouvida em “Stupid wife” resume esta websérie realizada pela produtora independente carioca Ponto Ação, que chega à segunda temporada depois de fazer sucesso, com grande repercussão junto ao público LGBTQIA+.





A primeira temporada, lançada entre agosto e outubro de 2022, atraiu 34 milhões de visualizações, com exibições gratuitas no YouTube. As atrizes Priscila Reis e Priscila Buiar, protagonistas da história, e a diretora Priscilla Pugliese conversaram com o Estado de Minas sobre a produção.

“Stupid wife” é baseada em uma fanfic (narrativa ficcional criada por fãs, tendo ídolos reais como personagens) escrita por Nathália Sodré, com foco na banda feminina Fifth Harmony.

O grupo, formado no show de talentos americano “The X Factor” em 2012, anunciou um ‘hiato’ em 2017, sem previsão de volta. Ali se destacaram as cantoras Camila Cabello e Lauren Jauregui, que hoje seguem carreira solo.

Sem memória

Na fanfic brasileira, Camila Cabello “virou” Luiza, interpretada por Priscila Reis, de 33 anos. A moça, que sofre de amnésia dissociativa, perde a memória da vida adulta. A última lembrança é de quando, ainda jovem, odiava Valentina (inspirada em Lauren Jauregui), papel de Priscila Buiar, de 31.



Luiza e Valentina se casaram, têm um filho, mas tudo isso se apagou na memória de Luiza. Os oito episódios da primeira temporada mostram a reviravolta na vida dela ao se redescobrir como mãe de Léo (Thomás Araújo, de 5 anos) e ao se reapaixonar pela esposa.



A websérie não se limita ao relacionamento lésbico. Aborda outros temas, desafiando o público a montar uma espécie de “quebra-cabeças” e desvendar outros acontecimentos juntamente com Luiza.



A diretora Priscilla Pugliese, de 30, fundadora da produtora Ponto Ação ao lado de Natalie Smith e Rodrigo Tardelli, revela que pressentiu a aceitação por parte do público enquanto idealizava o projeto.



“Sabia, já pelo texto, que ‘Stupid wife’ seria uma loucura, É uma fanfic muito amada – a segunda maior 'fanfic Camren' do Brasil, realmente idolatrada”, diz ela, referindo-se à junção dos nomes de Camila Cabello e Lauren Jauregui. “Ou as pessoas detestariam, porque 'estragaram a história', ou amariam, porque era isso que elas queriam ver”, aponta.

A diretora Priscilla Pugliese comemora o sucesso da websérie brasileira, mas lamenta o fato de patrocinadores não investirem na trama com temática LGBTQIA+ (foto: Lukkas Marques/divulgação)

"Não é fácil. Cada projeto, cada temporada, é uma luta. A gente recebe de um projeto para investir no próximo" Priscilla Pugliese, diretora





A Ponto Ação lançou “A melhor amiga da noiva” e “The striper” antes de “Stupid wife”. Priscilla e Natalie Smith integraram o elenco destas duas produções. Agora, estão nos bastidores e atrás das câmeras.

As duas protagonistas de “Stupid wife” foram escolhidas de forma bem criteriosa, após vários testes, explica Pugliese. “A gente não estava buscando pessoas parecidas (com as personagens). Mas sabe quando você olha e pensa: 'Esta menina tem alguma coisa, tem um brilho’?”. No caso, o “brilho” deu a Priscila Reis o papel de Luiza.



Já Valentina foi entregue a Priscila Buiar após a insistência da equipe, pois Pugliese pensava nesta atriz para um projeto futuro.

Química 'BuiaReis' deu liga

A química das Priscilas funcionou. Prova disso são os 34 milhões de visualizações da websérie, sem contar o “Especial de Natal”. Este extra, sozinho, obteve 10 milhões de reproduções. Tudo exibido gratuitamente no canal oficial da Ponto Ação no YouTube.



Os fãs até apelidaram a dupla brasileira de BuiaReis. A parceria das Priscilas, aliás, se dá dentro e fora do set – as atrizes se tornaram amigas. “É uma construção delas e com a gente também”, explica a diretora Pugliese, que considera essa conexão um dos maiores acertos da série.

Luiza (Priscila Reis) perde a memória recente e só se lembra da época em que odiava a esposa Valentina (Priscila Buiar) (foto: Lukkas Marques/divulgação)



As atrizes consideram grande responsabilidade interpretar lésbicas, pela representatividade que os papéis carregam. “Me sinto muito honrada. Minha irmã (Pâmela Thompson, de 22) é lésbica e sempre quis fazer faculdade de cinema, porque dizia que conteúdos com essa narrativa são fracos. As grandes emissoras não contam essas histórias”, afirma Priscila Reis.



“Hoje, a Pâmela está no caminho da gastronomia. Mas quando veio a personagem, li e entendi o que ela disse. Juntei o que ela me falou, fui vendo todas as outras milhares de pessoas que também têm essa necessidade. Eu, como atriz, me sinto de certa forma fazendo a minha missão, porque o papel do ator é dar voz, chegar em lugares que às vezes outras artes não chegam. Foi um presente, fico muito feliz que está tendo essa potência, vejo relatos de como (a websérie) é importante. Mas é uma responsabilidade enorme”, afirma Priscila Reis.



Priscila Buiar concorda. “O que me move é poder usar o meu trabalho e minha voz para dar voz a pessoas que não têm esse espaço”, diz. “Trabalho com essa temática há um tempo, fiz (as webséries) ‘Magenta’ e ‘Encontro’. Fico muito feliz que a história esteja alcançando tantas pessoas.”

Sem patrocínio, mas com pique total



Apesar do sucesso no YouTube, a diretora Priscilla Pugliese ressalta que não é fácil conseguir patrocinadores.



“Não sei se a questão é por ser produto lésbico e as pessoas têm preconceito de colocarem suas marcas ali. Mas é muito difícil. Teve uma marca que gostou do projeto, mas queria nos dar dois produtos, o que não vai pagar o salário do elenco, não vai ajudar na alimentação. As pessoas ainda não confiam no poder que nossas webséries têm para colocarem as suas marcas nelas”, lamenta.



Por causa disso, a Ponto Ação comercializa os próprios produtos para arrecadar recursos e continuar criando. Vende, por exemplo, o acesso a conteúdos exclusivos, como lives das gravações. O fã pode também comprar episódios antes de serem lançados no canal da produtora.



“Não é fácil. Cada projeto, cada temporada, é uma luta. A gente recebe de um projeto para investir no próximo”, reforça Pugliese.

Desafio para Priscila Reis



Os oito episódios da primeira temporada abordam a amnésia dissociativa de Luiza e como ela vai se lembrando da vida adulta ao lado de Valentina e do filho. Não foi fácil para Priscila Reis assumir sua primeira protagonista. “Como atriz, é um grande aprendizado. Foi um desafio estar ali, tentando fazer o melhor, uma virada na minha carreira. Hoje me sinto mais segura”, diz.



Uma das cenas mais difíceis para Reis ocorre no quarto episódio, quando Luiza exagera na bebida e demonstra revolta com Valentina. “Não posso julgar o personagem. Tentar colocar meu senso julgador de lado e poder falar aquelas coisas. Por mais que fosse a Valentina, ao mesmo tempo é a Buiar, minha amiga, uma pessoa doce", afirma.

"Na cena da bebedeira, Luiza olha na cara dela e fala: ‘Você é hipócrita, mimada’”, relembra a atriz. Deu um aperto no coração, mas ela compreende os motivos de Luiza.

Para Priscila Buiar, o maior desafio da primeira temporada foi lidar com o “espaço-tempo” das personagens em determinada cena. “A gente não grava em ordem cronológica. Tinha essa coisa da Luiza despersonalizada, então a gente tinha de ter o roteiro muito bem anotado e estudado”, observa. Cenas do passado e do presente, gravadas no mesmo dia, às vezes confundiam as atrizes.



O momento mais difícil, ela conta, foi quando Valentina levou Luiza para a casa da árvore e elas viveram momentos intensos. “Não tenho dificuldade em cenas de intensidade dramática, mas como somos duas atrizes e tem a parte técnica, é preciso adequar a atuação”, afirma.



“Mergulhar na emoção tendo essas marcações é sempre desafio, você tem de estar um pouco mergulhada (na personagem) e um pouco fora. Tem de transitar entre os dois lugares.”

Thomás Araújo é Léo, o filho fofinho que a amnésia dissociativa apagou da memória de Luiza (foto: Lukkas Marques/divulgação)

Pugliese anuncia segunda temporada cheia de enigmas

A diretora Priscilla Pugliese evita dar detalhes sobre a segunda temporada, que ainda não tem data de estreia mas será exibida este ano. Apesar disso, ela deixa alguns “enigmas” para os fãs desvendarem.



“Tem uma frase dos ‘Feiticeiros de Waverly Place’ que fala: ‘Nem tudo é o que parece ser’. Nessa temporada, a gente vai achar que é uma coisa, mas é outra completamente diferente.”



“Precisamos focar nos mínimos detalhes e segurar um pouco o julgamento em relação a Luiza”, observa. “Ela veio contar uma história, e as pessoas vão olhar para ela e falar: ‘Esta menina é guerreira, realmente está lutando muito para se reconhecer’. Imagina você acordar em uma vida que não é a sua, porque, para Luiza, aquela vida não é dela. Então, a segunda temporada vem para a gente se emocionar muito com ela”, explica.



Entre os spoilers, Pugliese comenta que o ator mirim Thomás Araújo, que faz o filho de Valentina e Luiza, cresceu entre as duas temporadas.

“Ele está muito esperto e estamos aproveitando muitas cenas dele com a Buiar. A galera queria ver o lado moleca da Valentina, então tem cenas divertidíssimas em relação a isso”, diz. A diretora promete muitas lágrimas no encerramento da segunda rodada. “Pode dizer que o final está impactante”, avisa.



A atriz Priscila Reis adianta que a nova temporada “vai costurar” questões que ficaram em aberto. “Tem vários temas, coisas da relação do casal. Eu, como uma grande ‘Luizer’, estou adorando, porque daremos várias respostas aí. Se preparem”, avisa.



“Muitas coisas vão se esclarecer, o pessoal estava pedindo cenas de diálogos do casal, de comunicação. É uma coisa que tem muito na fanfic, no livro em si, e sentiram um pouco de falta na primeira temporada”, diz Priscila Buiar.



“A Valentina vai ter bons momentos. Vai ser menos chororô, tristeza”, afirma a atriz. “O pessoal sempre gosta de ver aquelas cenas fofas, em família. Tem muita cena legal com o Thomás, eles brincando. É legal a relação dos dois – quase irmãos, menos mãe e filho”, revela. “O pessoal vai gostar, são cenas que dão um respiro na temporada e na série como um todo.”

Terceira temporada indefinida

Quanto à terceira temporada, as duas protagonistas atrizes torcem para que ela venha, mas, por enquanto, a diretora Priscilla Pugliese não confirma a continuação de “Stupid wife”.



Além das Priscilas, fazem parte do elenco Ingrid Pedroza (Duda), Gabi Lemos (Carol), Marcelo Petzen (Igor), Wayne Marinho (Roger), Helio Garcia (Augusto), Ticiana Passos (Sônia), Leno Lopes (Marcos), Valléria Freire (Catarina), Duda Wendling (Sara), Ingrid Klug (doutora Alice), Divino Garcia (doutor Cauã) e Ana Luiza (Aninha).

“STUPID WIFE”

• Primeira temporada disponível no Canal da Ponto Ação Produções no YouTube ( https://www.youtube.com/@pontoacaoproducoes)

• Gratuito

• Para ver os conteúdos do canal 24h antes da liberação: R$ 7,99/mês. Episódios liberados três dias antes do lançamento: R$ 49,99/mês. Episódios liberados sete dias antes do lançamento: R$ 99,99/mês

• Bastidores de “Stupid wife” disponíveis em YouTube – Ponto Off