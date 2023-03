Conservatório UFMG abre a temporada de 2023 com Sérgio Santos

O mineiro Sérgio Santos é nome de destaque da MPB contemporânea (foto: Paulo Santos/divulgação)

O cantor Sérgio Santos é o convidado da abertura da temporada 2023 do Conservatório UFMG, nesta quinta-feira (16/3), às 19h30. O compositor participa do projeto Conversas Musicais, tendo a companhia do pianista Rafael Martini, professor da UFMG.

Sérgio gravou oito discos, dos quais participaram Dori Caymmi, Raphael Rabello, Mônica Salmaso, Leila Pinheiro, Sivuca e Francis Hime, entre outros. Conversas Musicais tem como proposta apresentar concertos e shows comentados, nos quais o convidado, além de interpretar sua obra, fala de suas memórias artísticas e processos de criação.

• Leia também: Discos de inéditas de Pixinguinha lembra os 50 anos da morte do compositor

Sérgio Santos tem como um de seus principais parceiros o poeta Paulo César Pinheiro. Ele compôs mais de 300 músicas, que foram interpretadaas por Leila Pinheiro, Joyce, MPB4, Alcione, João Nogueira, Mônica Salmaso, Fátima Guedes, Olívia Hime e Milton Nascimento, entre outros.

O show de Sérgio Santos marca também a primeira edição presencial do Conversas Musicais, após a pandemia. O Conservatório UFMG fica na Avenida Afonso Pena, 1.534, Centro. Entrada franca. Informações:(31) 3409-8300.