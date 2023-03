Pedro Neves e Eduardo Hargreaves expõem nas galerias do Palácio das Artes

Trabalho de Eduardo Hargreaves remete à natureza sob o impacto do extrativismo e da mineração (foto: FCS/divulgação)

As exposições “Tripa”, de Pedro Neves, e “Brasil hy-Brasil”, de Eduardo Hargreaves, artistas contemplados com o 3º Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais, foram abertas na quarta-feira (15/3), na Galeria Genesco Murta e Galeria Arlinda Corrêa Lima, respectivamente.

“Tripa” é composta por 17 telas que fazem o uso de diversas cores, texturas e estampas. Pedro Neves reflete sobre tradições afro-brasileiras e traz para sua obra a temática da migração e do pertencimento.

“A história inteira da minha família é de pessoas migrantes. Quando represento isso, é tentando resgatar algo dentro de mim que talvez esteja ligado a um lar ideal. Acredito que as coisas que nossos antepassados viveram se refletem dentro da gente também”, afirma.





Trabalhos de Pedro Neves estão expostos na Galeria Genesco Murta, no Palácio das Artes (foto: Reprodução)

Festejo mineiro

Pedro Neves, de 26 anos, é natural do Maranhão e se mudou para Minas Gerais com a família aos 7. Sempre se interessou pela pintura e, durante a adolescência, participou de programas públicos de formação artística.

A exposição é também um retrato sensível das feridas da colonização no Brasil e da tentativa de reconexão com o ancestral. Ele conta que o exercício de se expressar por meio da arte vem da necessidade de sentir um espaço para chamar de casa.

“Tripa”, o nome da mostra, remete a um festejo tradicionalmente mineiro: o Boi da Manta. O dançarino (também chamado de tripa) se fantasia como animal e “carrega” a brincadeira inteira nas costas.

“É como se eu estivesse sendo usado pela minha própria arte como um canal para representar algo que é maior do que a minha pessoa”, afirma o artista plástico.

Pedro Neves é o artista que assinou a pintura da lateral do Edifício Copacabana, com a ilustração de uma casa de palafita, na Praça Raul Soares, no Centro de BH. O desenho está entre as 17 telas que fazem parte da exposição no Palácio das Artes. Ele já expôs em Londres e no Rio de Janeiro.

Extrativismo em Minas

Em “Brasil, hy-Brasil”, Eduardo Hargreaves apresenta 25 trabalhos. Por meio de várias linguagens, ele se debruça sobre a história de Minas, oferecendo reflexões sobre as ações exploratórias e extrativistas.

A exposição, norteada pelos conceitos de presença e ausência, relembra as perdas naturais, culturais e humanas geradas pelos desastres ambientais em Mariana e Brumadinho.

O desenho é o fio condutor da mostra, onde se veem paisagens completamente mineradas estendidas entre trilhos de estrada de ferro. O espaço da exposição é rodeado de barreiras visuais formadas por tapumes metálicos, objetos comuns nas divisas de áreas de mineração.

“A história mineral vem desde a formação do nosso território e isso também dialoga com a nossa história recente”, afirma o artista de Juiz de Fora, cidade da Zona da Mata mineira.

Hargreaves vem desenvolvendo o projeto há quase oito anos. Com o objetivo de jogar luz sobre a história do território mineiro, Hargreaves utiliza uma variedade de técnicas e procedimentos que remetem à preservação da memória coletiva e individual sobre a terra.

Formado pela Escola de Belas Artes da UFMG, Eduardo Hargreaves participou de diversas individuais, mostras coletivas e residências artísticas, desde 2014.

O Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais é realizado desde 2020 com o objetivo de dar visibilidade a novos artistas. A edição deste ano apresenta obras em diversos formatos, como desenho, pintura e videoinstalação.

3º PRÊMIO DÉCIO NOVIELLO DE ARTES VISUAIS

Exposições “Tripa”, de Pedro Neves, e “Brasil, hy-Brasil”, de Eduardo Hargreaves, em cartaz no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro), até 25 de maio. Visitação de terça a sábado, das 9h30 às 21h, e aos domingos, das 17h às 21h. Entrada gratuita



* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro