Vencedor de quatro Oscars, "Nada de novo no front" tem produtor mineiro

Produtor mineiro teve atenção especial com roteiro do filme orque seu avô lutou na Primeira Guerra (foto: Acervo pessoal)

O filme alemão “Nada de novo no front”, de Edward Berger, já levou quatro das nove indicações ao Oscar. Além de desbancar “Argentina 1985”, de Santiago Mitre, em filme internacional, o longa alemão ganhou nas categorias melhor fotografia, direção de arte e trilha sonora original.

Foi Daniel Dreifuss, belo-horizontino produtor de “Nada de novo no front”, no entanto, quem entendeu que a história que acompanha um jovem soldado alemão durante a Primeira Guerra Mundial, baseado nas próprias memórias do escritor Erich Maria Remarque (1898-1970) no romance homônimo, deveria ser contada em seu país de origem. Ele tinha interesse especial pela história, porque seu avô lutou no conflito.

Há 20 anos, Driefuss trocou a capital mineira por Los Angeles. Foi lá que recebeu o roteiro, há mais ou menos 10 anos, de “Nada de novo no front”. "Na época, gostei muito do roteiro, ele tinha mais ação e era mais focado no último dia da guerra. Por várias razões, pois não é um filme simples de levantar, ele não aconteceu naquele momento. O roteiro passou para outros produtores e diretores mas nunca o esqueci, porque tenho uma conexão pessoal com ele", afirmou ao Estado de Minas.

Dreifuss, no entanto, acreditava que uma história tão marcante para os alemães deveria ser rodada na própria Alemanha, e não em países de língua inglesa. “Achei que seria interessante ter o ponto de vista dos alemães. Além disso, as audiências do mundo, especialmente nos EUA, já que no Brasil isso já era mais comum, estão mais abertas para filmes e séries em outros idiomas (que não o inglês)”, disse na mesma entrevista a este jornal.

“Nada de novo no front” ainda concorre nas categorias melhor som, roteiro adaptado e filme.